La piste cyclable reliant les universités de KULeuven et UCLouvain inaugurée ce jeudi

Les deux universités KULeuven et UCLouvain sont désormais reliées par un itinéraire cyclable, baptisé «Big Bang Route», en référence à Georges Lemaître, l’un des fondateurs de la théorie du Big Bang et ancien professeur de l’Université catholique de Louvain.

Long de 34 kilomètres, le parcours a été créé à l’initiative des deux établissements, des entités de Louvain et d’Ottignies ainsi que des Brabants flamand et wallon. Il sera inauguré jeudi.

L’idée était de créer une piste cyclable centrée sur le thème de l’évolution de l’Univers, du Big Bang et de la figure de Georges Lemaître (1894-1966) pour en faire un projet sportif, durable, éducatif, touristique et créateur de liens, lit-on sur le site web de l’UCLouvain.

L’itinéraire débute et se termine aux pieds des deux sculptures de l’ancien professeur, également prêtre et astronome, à Leuven et Louvain-La-Neuve. Balisé par des points-noeuds, il comprend huit étapes thématiques (comme les premières minutes après le Big Bang, la formation des étoiles et des galaxies, l’origine de notre système solaire, l’Anthropocène ou encore l’avenir de la Terre, du Soleil et de l’Univers,…), qui traversent la Forêt de Meerdael et la campagne du Brabant Wallon. Des QR codes permettent d’obtenir de plus amples informations concernant les différents thèmes, développés par des chercheurs des deux universités.

Le parcours sera inauguré jeudi par les recteurs de la KULeuven et de l’UCLouvain, les gouverneurs des deux Brabants et les autorités locales de Leuven et d’Ottignies.

Après les discours officiels, le peloton prendra le départ à 13h00 depuis la place des Sciences de Louvain-la-Neuve. L’arrivée à Leuven, dans la cour du Collège des Prémontrés, est prévue à 16h00.