Virton n'a fait qu'une bouchée du Lierse (0-4) et décroche le titre de D1 amateurs.

Les voilà ! Comme attendu depuis quelques jours, et espéré depuis le début de la saison, l’Excelsior Virton a conquis les lauriers ce mercredi soir, sur la pelouse du Lierse. Au bout d’un parcours plus éprouvant que prévu, parsemé d’embûches, que les Virtonais ont parfois eux-mêmes déposées. Si certains ont pu croire à un cavalier seul après le double 3-0 signé à la faveur des deux premières journées, il était écrit que l’Excelsior, au contraire, souffrirait jusqu’au bout, ou presque. Le match de ce mercredi, chez des Lierrois pas résignés, qui alignaient le tandem Vermeiren – Ogunjimi en pointe, a quelque part résumé cette indécise et stressante campagne. La première période a, comme souvent cette saison, mis en lumière la solidité défensive des Gaumais – qui n’ont concédé qu’une occasion, entachée d’un hors-jeu encore bien – en même temps que leurs difficultés à s’exprimer offensivement tant que le marquoir n’est pas débloqué.

Devant trois bonnes centaines de leurs supporters chauds-boulettes, et sur une pelouse plutôt sautillante, les Virtonais ont montré un tout autre visage dès lors que l’inépuisable Lecomte a rapidement débloqué la situation après un bon débordement de Soumaré, pourtant en difficulté jusque-là. L’Excelsior, survolté par l’entrée tonitruante de Lazaar, a alors déroulé et totalement écrasé des Lierrois dépassés de toutes parts. Comme en 1996, sur la pelouse du Lorrain, Virton remporte un sacre en s’imposant 0-4. Le premier l’avait emmené en D3. Celui-ci l’élève bien plus haut encore.

