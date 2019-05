Les résultats des élections régionales 2019 dans l’arrondissement de Huy-Waremme

Les résultats des élections régionales dans l’arrondissement de Huy-Waremme seront disponibles sur cette page dès que les premiers dépouillements seront terminés. Retrouvez ici les performances de Christophe Collignon pour le PS, Caroline Cassart pour le MR, Rodrigue Demeuse pour Ecolo, Damien Wathelet pour le cdH, Maxime Tondeur pour le PTB, Grégory Vidal pour DéFI, et Blaise Agnello pour le Collectif citoyen.

À l’occasion des élections du 26 mai 2019, les citoyens seront amenés à renouveler le parlement wallon. Celui-ci comprend 75 sièges, qui se répartissent en fonction des circonscriptions électorales.

Pour le scrutin régional, les circonscriptions correspondent aux arrondissements administratifs de chaque province et le nombre de siège à pourvoir est proportionnel au nombre d’habitants.

Les enjeux

La circonscription de Huy-Waremme doit envoyer 4 élus à Namur sur les 23 sièges à répartir entre les candidats de la province de Liège. Lors des élections de 2014, elle avait envoyé 2 députés MR, 1 député PS et 1 député PTB-GO! siéger au Parlement wallon.

Il faudra s’assurer 25% des suffrages pour obtenir un élu direct au parlement wallon. Les listes qui n’atteindront pas cette barre n’auront plus qu’à espérer que la mécanique aléatoire de l’apparentement joue en leur faveur pour décrocher l’un des tickets restant pour Namur. En 2014, cela avait été une formalité pour le PS et le MR qui avaient respectivement récolté 31,66% et 28,27% des suffrages.

Ce 26 mai, le PS et le MR sont a priori en position de force pour s’adjuger un élu direct. Mais ce serait faire fi d’évolutions majeures dans les différentes formations.

Du côté du PS, Christophe Collignon, est le seul député régional sortant à se représenter au scrutin. Du côté du MR, Caroline Cassart devra combler le grand vide laissé par Hervé Jamar. Grâce à ses 15 221 voix, il avait été le moteur de la victoire ( +5%) , il y a cinq ans. Et puis, Écolo se voit se mêler à nouveau à la bagarre après la déconfiture de 2014 (– 14,22%). Sa nouvelle génération emmenée par Rodrigue Demeuse espère être portée par la vague «climat» pour retrouver Namur en ligne directe. Il faudra aussi voir si le PTB peut poursuivre sa percée (+ 5,35%) couronnée d’un élu via l’apparentement. Pour les autres, c’est le saut dans l’inconnu. Le cdH doit laisser le temps à Damien Wathelet de se faire des épaules de leader. Et pour leur première, DéFI (jusqu’ici cantonné à Bruxelles) et Collectif Citoyen (porté des élus locaux sans attache à un parti traditionnel) vivront un test grandeur nature sur la possibilité d’un avenir à cette échelle.

Les têtes de liste aux élections régionales

Christophe Collignon: tête de liste PS

En reconduisant Christophe Collignon en tête de liste, le PS joue la carte de la stabilité. Seul député sortant, le Hutois peut faire valoir son bilan en partie mené dans la majorité avant d’être débarqué par le cdH au profit du MR.

L’appui d’un Éric Lomba, champion des voix aux dernières provinciales, sera un atout dans la course aux 25% pour laquelle le PS a de la marge. Pour défendre son leadership sur Huy-Waremme aussi.

Caroline Cassart: tête de liste pour le MR

De retour d’un mandat au fédéral, l’Ouffetoise Caroline Cassart s’adjoint le nouveau leader hannutois pour flèche hesbignonne: Manu Douette… car l’absence d’Hervé Jamar et sa carrure d’ex-ministre pourrait peser. Or, le MR vise à nouveau deux élus. Cette ambition tient à sa capacité à maîtriser la dispersion éventuelle de voix à droite (DéFI, PP, Listes Destexhe) et à la chance d’être à nouveau servi par l’apparentement.

Rodrigue Demeuse: tête de liste pour Ecolo

Après avoir été le grand battu en 2014, Écolo a tout à gagner. Encore lui faut-il confirmer ses espoirs de «remontada». La mission est entre les mains d’une toute nouvelle génération… avec l’appui tout de même (discret) de Jean-Michel Javaux. Le «tout au climat» de la rue gonflera-t-il suffisamment la voile pour pousser Rodrigue Demeuse jusqu’au parlement wallon? Le Hutois, en tout cas, vise même deux sièges verts.

Damien Wathelet: tête de liste pour le cdH

Encore une liste qui lance une nouvelle génération. À charge de Damien Wathelet de se faire un nom au-delà des frontières claviéroises pour maintenir le cdH au-dessus des petites listes faute de chatouiller les «grands». Le cdH s’était stabilisé en 2014. Ce serait déjà une victoire en soi. Mais son identité s’est encore diluée aux communales dans des listes de cartel. Si salut il doit y avoir, ce sera là aussi via l’apparentement.

Maxime Tondeur: tête de liste pour le PTB

La chance avait souri au PTB-Go! en 2014. Ruddy Warnier avait été propulsé à Namur… avec un bilan famélique au final, l’Anthisnois brillant souvent par son absence au parlement. Le Wanzois Maxime Tondeur (75 ans) espère prendre le relais. Son siège tiendra lui aussi à la loterie de l’apparentement. À suivre néanmoins: le PTB peut-il grignoter encore des points «à gauche» avec un rôle d’arbitre dans la course aux 25%?

Grégory Vidal: tête de liste pour DéFI

Olivier Maingain a trouvé un port d’attache à Huy dans sa tentative d’installer DéFI en Wallonie. Une première offensive a eu lieu aux communales avec la liste «DéFI pour Huy» de Grégory Vidal. On le retrouve en tête de la liste DéFI pour les régionales… avec 7 candidats hutois sur les 8. Le «décollage» de DéFI risque donc de payer son manque d’ancrage ailleurs sur l’arrondissement. Coup de sonde presque.

Blaise Agnello: tête de liste pour Collectif Citoyen

Portée par des élus communaux (souvent d’opposition) sans attache avec les partis traditionnels, la liste Collectif Citoyen courtise l’électeur appelant «une autre façon de faire la politique» sans flirter avec les extrêmes. À l’image de l’Anthisnois Blaise Agnello à sa tête, elle accuse un déficit de notoriété, mais s’appuie déjà sur un bon maillage dans l’arrondissement. Utile pour un baptême du feu dans l’inconnu.