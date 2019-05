Pour Tommy Haas, Alexander Zverev «se détruit lui-même»

Alexander Zverev traverse actuellement une crise au niveau sportif et personnel. Photo News

«Il a perdu sa confiance en lui, il s’énerve beaucoup, se tire vers le bas et se détruit lui-même». Tommy Haas, ancienne gloire du tennis allemand, porte un diagnostic sévère sur la crise que traverse, à 22 ans, Alexander Zverev.

«Ce dont il a besoin urgemment, c’est d’un succès», assure à Sport Bild l’homme aux 15 titres sur le circuit, aujourd’hui âgé de 41 ans, qui note que la séparation de Zverev d’avec sa petite amie et son procès en justice contre son ex-manager Patricio Apey lui pèsent également.

À Roland-Garros, il faudra compter sur lui s’il parvient à franchir les premiers tours, estime cependant l’ancien joueur: «S’il gagne trois matches de suite et retrouve la confiance, il deviendra difficile à battre».

Dans le jeu, Haas juge toutefois que son jeune compatriote, récemment tombé de la 3e à la 5e place mondiale, est devenu trop prévisible: «Il joue toujours à peu près de la même façon. Il peut devenir plus agressif, passer plus vite à l’attaque et chercher parfois le coup gagnant».