Bavure à Molenbeek? Information judiciaire à l’encontre du policier soupçonné de violence

Le parquet de Bruxelles a annoncé, mercredi en fin de matinée, qu’une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du policier de la zone de police Bruxelles-Ouest, filmé lundi en train de porter des coups de pied et de poing dans la tête d’un suspect.

«Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du policier et plusieurs devoirs d’enquête doivent encore être réalisés», a indiqué Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles.

«Le policier doit notamment être entendu», a-t-elle ajouté, précisant que le parquet n’a pas encore connaissance des raisons qui ont poussé le policier à s’en prendre à la victime.

Par ailleurs, la porte-parole n’a pu indiquer si la victime a porté plainte ou non à ce stade.

Le policier en question a déjà été mis à l’écart de ses fonctions, a déclaré mardi la zone de police Bruxelles-Ouest.

Lundi soir, les zones de police de Bruxelles-Ouest et de Bruxelles Capitale-Ixelles ont mené conjointement une action aboutissant à l’interpellation d’un suspect. L’intervention a été filmée par un riverain de la rue du presbytère à Molenbeek-Saint-Jean, où l’intervention s’est déroulée. Sur la vidéo, on distingue que l’un des policiers se met à porter des coups de poing et de pied extrêmement violents au niveau de la tête du suspect qui a été interpellé.