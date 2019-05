Dimitri Herman condamné à 4 ans pour des braquages à Forrières et Saint-Hubert

Le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne vient de condamner Dimitri Herman, le frère de l'auteur de la tuerie perpétrée à Liège en mai 2018 Benjamin Herman, à 4 ans de prison pour le braquage des Déma de Forrières et Saint-Hubert.

En septembre dernier, les magasins Déma de Forrières et Saint-Hubert étaient la cible de braquages commis respectivement les 17 et 18 septembre. Dimitri Herman était interpellé le jour-même du second braquage. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marche, le prévenu a reconnu sa participation au second braquage en tant que conducteur du véhicule ayant servi à commettre les faits. Des faits qu'il expliquait avoir commis avec la complicité d'un mystérieux individu rencontré lors d'un précédent séjour en prison, au sujet duquel il ne donne que peu d'informations.

+ À LIRE | Le frère de Benjamin Herman n’était pas recherché par la police: «J’essaie de me reconstruire une vie»

Le prévenu a par contre démenti toute implication dans le braquage commis la veille à Saint-Hubert, au cours duquel sa voiture a pourtant été repérée sur les lieux. Dimitri Herman devait également répondre du braquage d'une maison au cours duquel les armes ayant servi à commettre le braquage de Forrières auraient été volées. Des faits qu'il attribuait encore une fois à son mystérieux complice. Toutes les préventions ont été déclarées établies.

Le parquet avait requis 15 ans d'emprisonnement. Le tribunal a finalement prononcé une peine de 4 ans de prison.