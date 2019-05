Une enquête interne a été lancée à la zone de police de Bruxelles-Ouest après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un policier assené des coups à un homme à terre.

Y a-t-il eu une bavure policière à Molenbeek ? Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux laisse en tout cas entendre la chose.

La scène se déroule rue du Presbytère à Molenbeek et si les images ne sont pas datées, selon la RTBF, elle se serait produite dans la nuit de lundi à mardi.

Sur les images filmées depuis un balcon, on peut voir un policier maintenir une personne au sol. Un de ses collègues arrive alors sur place et pour une raison que l’enquête devra déterminer, il assène plusieurs coups de pied à l’homme interpellé. Le premier policier le lui lance alors: «Calme, calme». Le groupe est ensuite rejoint par d’autres policiers, l’un d’eux enlève alors les chaussures du suspect et les jette dans la rigole.

La vidéo a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux et est arrivée dans les mains de la bourgmestre Carherine Moureaux. Elle a d’ailleurs rapidement réagi sur Twitter. Suite à quoi une enquête en interne a été lancé à la police. «L’inspecteur de police a été mis à pied et sa suspension devrait être notifiée aussi vite que possible. Un PV pour coups et blessures volontaires devrait aussi être rédigé, ce qui peut mener à des actions judiciaires», a déclaré la porte-parole de la zone à Bel RTL.