Guillaume Gillet qualifie Lens pour le second tour des playoffs pour la montée en Ligue 1

Guillaume Gillet a transformé le cinquième tir au but de son équipe au Paris FC, dont le troisième tireur Romain Perraud avait botté sur le piquet. Photo News

L’ex-diable rouge Guillaume Gillet (22 sélections), capitaine du Racing de Lens, cinquième de la saison régulière de la Ligue 2 française de football, l’a qualifié pour le second des trois tours des playoffs pour la montée en Ligue 1 mardi soir.

Quinze mille spectateurs, dont près de dix mille Lensois, ont eu droit à un véritable thriller au Stade Charléty.

Thierry Ambrose a ouvert le score pour Lens en exploitant un centre de Yannick Gomis dès la 16e minute.

Les sang et or ont conservé cet avantage jusqu’à la 90e minute, Marko Maletic (ex-Lommel et Roulers) égalisant pour les Parisiens à la 4e minute du temps additionnel.

Malgré ce coup de massue, les Lensois ont atteint sans dommage le terme des trente minutes de prolongations, avant de se montrer intraitables dans la série de tirs au but.

Le RC Lens se déplacera vendredi à Troyes, troisième de Ligue 2, pour le prébarrage 2.

Le gagnant disputera les matches de barrages contre le 18e de Ligue 1, pour espérer monter en Ligue 1.

Gillet, 35 ans, arrivé à Lens en provenance de l’Olympiacos l’été dernier, avait auparavant défendu les couleurs d’Anderlecht, de 2008 à 2016, inscrivant 62 buts en 330 matches.