Nintendo euthanasie deux jeux pour respecter la loi belge

La firme japonaise retirera bientôt de la circulation deux jeux mobiles. De mauvais augure pour Mario Kart Tour…

Nintendo prend une mesure radicale, exclusivement réservée au territoire belge.

Le père de Mario condamne à mort deux jeux mobiles (iPhone, iPad, Android).

Dès le 27 août 2019, Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes seront officiellement euthanasiés.

À cette date fatidique, il ne sera plus possible de télécharger et de jouer à ces deux titres distribués gratuitement sur le Google Play (Android) et l’App Store (Apple).

La menace «loot box»

Nintendo évoque «une situation ambiguë concernant certaines méthodes de monétisation dans les jeux».

Comment décrypter cet argument?

Ce n’est pas nouveau. Notre Commission des jeux de hasard fait la chasse aux jeux vidéo qui proposent des «loot boxes».

Une «loot box», c’est une sorte de pochette-surprise virtuelle, qui abrite du contenu et des bonus aléatoires pour le jeu en question.

Exemple: dans FIFA, la «loot box» du mode Ultimate Team prend la forme d’une pochette type Panini, composée de cartes de joueurs à intégrer dans son équipe idéale.

La «loot box» est payante et son contenu est étroitement lié au hasard. Ce qui en fait ipso facto un jeu de hasard, tranche la Commission des jeux de hasard, soucieuse dans son argumentation de protéger les «joueurs» et les «groupes vulnérables comme les mineurs d’âge en particulier.»

La politique intransigeante de la Commission a déjà fait plier de grands éditeurs, qui ont retiré exclusivement pour la Belgique leurs systèmes de «loot box».

Exemples: Electronic Arts avec FIFA, Blizzard avec Overwatch, Psyonix avec Rocket League…

Avant même de subir les foudres légales, Nintendo préfère carrément retirer de la circulation les deux titres susceptibles d’être mis en cause.

La mécanique du gâteau surprise

Dans Animal Crossing: Pocket Camp par exemple, il est possible d’acheter contre des billets verts virtuels un gâteau de la chance.

Soumis aux règles du hasard, un gâteau de la chance abrite un meuble ou un vêtement à intégrer ensuite à l’univers acidulé du titre de Nintendo.

Le plus malchanceux héritera d’un bonus qu’il possède déjà.

50 billets verts sont requis pour faire main basse sur un tel gâteau. Prix des billets verts: 1,09€ pour 20, 2,29€ pour 45, 4,49€ pour 100…