Emiliano Sala: les révélations qui mettent à mal le FC Nantes

Waldemar Kita «surpris de cette haine à mon égard»

Interrogé par «L’Équipe», le président nantais s’est dit «un peu surpris» de la «haine» nourrie à son égard par Emiliano Sala: «Surpris et déçu car je me comporte du mieux possible avec les gens. En même temps, en tant que dirigeant, je dois aussi accepter une vision différente de la mienne. Mais ces critiques sont très dures car ce n’est pas du tout moi.»

Bien décidé à nuancer le portrait peu flatteur que la presse et les amoureux de ballon rond dressent de lui, Waldemar Kita nuance quelque peu les propos de son ancien attaquant. C’est ainsi qu’il assure que le FC Nantes a beaucoup travaillé pour que le joueur s’y retrouve (financièrement) dans ce transfert: «Au départ, le transfert était à 20 millions d’euros, on a baissé notre prix pour, visiblement, que Emiliano et son agent touchent une prime à la signature.» Et d’ajouter que l’Argentin pouvait notamment voir son salaire passer de 50.000 euros par mois à 300.000 euros mensuels grâce à ce transfert.

Uniquement intéressé par l’argent, le président nantais? «Gagner de l’argent sur quelqu’un qui est décédé, cela ne m’intéresse pas», se défend-il encore.

« À partir du moment où il a signé à Cardiff, je ne suis plus responsable du joueur. »

Quant au montant du transfert (17 millions d’euros) que le FC Nantes réclame à Cardiff City depuis la disparition du joueur, l’homme d’affaires assure qu’il s’agit surtout pour son club de payer les autres parties impliquées.

«Je ne veux même pas de cet argent et peut-être que je ne le toucherai jamais. Mais n’oubliez pas qu’il y a un club, Bordeaux, qui doit toucher la moitié du transfert et qui suit l’affaire. On doit le rémunérer, ainsi que les agents […] Je veux bien tout prendre. Mais quand même... À partir du moment où il a signé à Cardiff, je ne suis plus responsable du joueur. N’oubliez pas quelque chose: il était très content (de partir), il l’a dit à tout le monde quand il est revenu au club. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu’on l’a forcé à partir. Cardiff est responsable, pas Nantes.»

Voilà qui risque de faire jaser outre-Manche.