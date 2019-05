Bruxelles, vitrine des talents de demain avec le FiftyFifty Lab

Quand 20 festivals européens indépendants programment leurs coups de cœur parmi les artistes émergents, ça donne le Fifty Fifty Lab. C’est pour les 7 et 8 novembre dans cinq lieux à Bruxelles.

À l’origine de l’événement: les programmateurs de Dour et l’équipe derrière les FiftyFifty sessions qui soutiennent les artistes émergents.

Le constat

Chaque jour, il y a des milliers de nouveautés musicales, difficile de s’y retrouver. «Les gens veulent que quelqu’un choisisse pour eux, assure Mathieu Fonsny, programmateur du festival de Dour, et cocréateur du Fifty Fifty Lab. Il y a les suggestions sur Spotify pour la musique, ou sur Netflix pour la télé. Mais ça n’existait pas pour les concerts.»

Le principe

Vingt festivals, des plus connus comme Glastonburry (Grande-Bretagne), Les Vieilles charrues (France), le Paléo festival en Suisse ou Dour chez nous, mais aussi de petits festivals très underground ou spécialisés en Serbie, en Grèce, à Montréal… sélectionnent donc leurs artistes découverte avec pour ligne de conduite le choix d’un vrai coup de cœur, sans logique commerciale ou de label. Chaque festival viendra présenter «son» coup de cœur. De quoi offrir une belle visibilité aux artistes qui se produiront devant un paquet de professionnels de la musique. Et pour les pros du secteur musical, un événement où se rencontrer et échanger lors de conférences et d’animations.

En pratique

Les artistes investiront cinq lieux à Bruxelles, du modeste Archiduc (80 personnes) à La Madeleine (restreinte à 900 personnes), mais aussi le cosy AB Club (300 personnes), le Bonnefooi (100 personnes), le C12 pour les afterparties (500 personnes), et le cinéma Palace comme QG des pros. Des lieux éloignés les uns des autres de maximum 11 minutes à pied et accessibles via un ticket unique.

Les tickets sont déjà en vente (20€ pour un jour, 30€ pour les deux), même s’il n’y a pas encore un seul artiste annoncé. Pour l’instant, 18 festivals sont sélectionnés. Ils enverront leur premier coup de cœur le 15 juin et le second le 15 septembre. De quoi laisser aux programmateurs le temps d’avoir une nouvelle révélation cet été, et aux organisateurs de FiftyFifty Lab, un peu de choix au cas où l’un des artistes proposés n’est pas disponible. Il y aura 30% d’artistes belges.

La tête d’affiche, c’est la programmation en dans son ensemble, assurent les organisateurs.

Une vitrine

La Ville de Bruxelles (ainsi que WBM, Wallonie Bruxelles Musique et Brussels Smart City) soutient l’initiative. «Le centre-ville a besoin de ça, nos artistes ont besoin de ça, se réjouit Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands événements. C’est un événement qui correspond aux valeurs et à la dimension internationale de Bruxelles. Et puis novembre est toujours une période un peu déprimante…»

