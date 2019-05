VIDEO | Un jardin d’accueil pour Carbobulle à Tournai

La structure d’accueil pour parents et jeunes enfants de la RMC, Carbobulle, se dote d’un espace vert ouvert sur l’extérieur. Un lieu qui se veut également évolutif...

N é il y a trois ans d’un partenariat entre le CPAS, l’ONE et le Logis tournaisien, l’espace d’accueil - et d’écoute - pour parents et enfants de moins de 3 ans, Carbobulle, s’intègre parfaitement dans le Centre de scolarité du CPAS abrité au sein d’un immeuble du Logis en plein cœur de la résidence Marcel Carbonnelle.

Si le centre - créé en 1994 au sein de ce qui était encore à l’époque une école - s’adresse plus spécifiquement aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans (après l’école ou durant les vacances), Carbobulle vise plus spécifiquement les enfants de 0 à 3 ans, une tranche d’âge pour laquelle rien de similaire n’était proposé en journée. On comprendra tout l’intérêt que peut offrir une collaboration avec l’ONE pour des parents qui ont des enfants dans cette tranche d’âge. Les locaux de Carbobulle sont situés à l’étage de la petite épicerie de la RMC. EdA

Très concrètement, ce lieu est aujourd’hui ouvert tous les mardis entre 9 h 30 et 11 h 30. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte, Carbobulle n’étant pas une garderie. Il s’agit en réalité d’un lieu ouvert à qui souhaite venir passer un peu de bon temps avec son enfant, tout en pouvant jouir de l’expérience du personnel présent sur place, soit quatre éducatrice et une représentant de l’ONE. Jusqu’à présent, Carbobulle était confiné dans l’espace dédié au centre de scolarité, soit à l’étage de l’épicerie de la RMC.

Désormais, le lieu d’accueil s’ouvre davantage vers l’extérieur grâce à l’aménagement d’un petit parc (loué à la commune) entièrement sécurisé et jouxtant l’immeuble. Un aménagement qui, comme nous l’expliquait Devrim Gumus, a pu se concrétiser grâce à un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin auquel a répondu l’institution dont il est directeur-gérant, soit l Devril Gumus est directeur-gérant du Logis tournaisien. EdA e Logis Tournaisisien. L’espace accueille des jeux d’enfants mais il est appelé à évoluer et à s’ouvrir à d’autres activités, comme des espaces de sensibilisation à la nature. Ce jardin étant, comme le veut la philosophie de Carbobulle, avant tout un espace de socialisation pour les jeunes enfants, mais aussi pour les adultes. Qu’ils soient hébergés ou pas dans un immeuble du Logis.

Carbobulle - 75, RMC Tournai. Tel.: 069/84.11.04