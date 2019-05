L’hôpital Erasme premier certifié «Stroke Center» en Belgique pour le traitement des AVC

Première en Belgique: la clinique de neurologie vasculaire de l’hôpital Erasme, qui prend en charge les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC), a obtenu la certification européenne «Stroke Center».

La clinique de neurologie vasculaire de l’hôpital Erasme, qui prend en charge les patients victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC), a obtenu la certification européenne «Stroke Center», a annoncé ce mardi l’institution bruxelloise, qui devient la première en Belgique à recevoir ce titre. Celui-ci distingue les établissements de soins qui assurent une prise en charge «rapide et dans les meilleures conditions» de ces patients.

L’AVC est causé par l’occlusion ou la rupture d’une artère au niveau du cerveau. Le sang ne peut plus circuler normalement, entraînant la mort de cellules cérébrales. Un accident vasculaire cérébral «doit être traité le plus vite possible pour éviter au maximum les séquelles», souligne Noémie Ligot, directrice de la clinique de neurologie vasculaire à l’hôpital Erasme. «Chaque minute compte dans le traitement de l’AVC.»

Les institutions certifiées «Stroke Center» («Centre AVC» en anglais) proposent tous les traitements disponibles, de la thrombolyse (dissolution du caillot) à la thrombectomie (extraction du caillot grâce à un cathéter) en passant par les gestes neurochirurgicaux urgents, ainsi qu’une prise en charge multidisciplinaire, de l’admission du patient à l’hôpital au suivi post-hospitalisation.