Le guide «Scol’Air» pour un air intérieur sain dans les écoles

Le guide «Scol’Air», visant à informer les directions d’écoles, les professeurs et les médecins scolaires sur la qualité de l’air intérieur, a été présenté mardi en fin de matinée à l’école des Petits Trèfles à Anderlecht.

La brochure a été développée par l’agence régionale Bruxelles Environnement à l’initiative de la ministre bruxelloise Céline Fremault. Sa réalisation vise à pallier le manque d’attention accordée à la qualité de l’air intérieur devant la place prépondérante prise ces cinq dernières années par la qualité de l’air extérieur dans les agendas citoyens, médiatiques et politiques.

«Au même titre que les habitudes alimentaires ou le mode de vie, la qualité de l’air intérieur joue un rôle non négligeable dans les pathologies de type allergique comme les rhinites, l’asthme ou l’eczéma», explique Mme Fremault. «Les enfants y sont particulièrement sensibles parce qu’ils respirent un plus grand volume d’air que l’adulte comparativement à leur poids et que leurs systèmes nerveux et respiratoires ne sont pas encore matures».

La Cellule régionale d’Intervention en Pollution intérieure (CRIPI) réalise des analyses dans les logements à la demande des médecins depuis vingt ans. Étant donné le nombre élevé d’interventions de la CRIPI pour des enfants en bas âge, le service a étendu il y a quelques années ses activités à l’étude de la qualité de l’air dans les milieux d’accueil de la petite enfance et les écoles maternelles. Dans une école où l’air n’est pas sain, les élèves et le personnel peuvent ressentir une diminution de la concentration, du confort et des performances.

Le guide présente les trois types de polluants qui affectent la qualité de l’air intérieur: les polluants chimiques comme les composés organiques volatils ou le plomb, les polluants biologiques comme les moisissures, les acariens ou les bactéries et les polluants physiques comme les particules fines.

Scol’Air fournit de plus une check-list à compléter et une série de recommandations à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les classes, réfectoires et autres salles scolaires. Un courrier informant de l’existence de ce guide et de la possibilité d’obtenir gratuitement un instrument de mesure du CO2 sera envoyé à toutes les directions scolaires bruxelloises. Bruxelles Environnement mettra prochainement en place des formations spécifiques.