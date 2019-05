Le R3 entre le viaduc de l’Eau d’Heure et Fontaine-l’Evêque bientôt accessible

La Sofico précise que le chantier de réfection du revêtement sur le R3 entre le viaduc de l’Eau d’Heure et Fontaine-l’Evêque touche à sa fin.

Le chantier de réfection du revêtement sur le R3 entre le viaduc de l’Eau d’Heure et Fontaine-l’Evêque touche à sa fin, a indiqué ce mardi dans un communiqué la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les voies seront à nouveau accessibles dans les deux sens de circulation dès vendredi.

Les travaux consistaient principalement à réhabiliter le revêtement de toutes les bandes de circulation entre le viaduc de l’Eau d’Heure et Fontaine-l’Evêque, en direction de l’autoroute E42/A15 et des bretelles d’accès et de sortie vers la N90 en direction de Charleroi.

Le budget de ce chantier, réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures, s’élevait à quelque 2.220.000 euros.