Attention à l’«autosolisme»

Le gouvernement bruxellois a donné le coup d’envoi, ce mardi, d’une campagne de sensibilisation à l’«autosolisme» dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, organisée le 5 juin prochain. Objectif: inviter chacun à penser autrement sa mobilité dans et aux abords de Bruxelles.

Concrètement, le gouvernement Vervoort a prévu d’une part une campagne de communication autour du phénomène de l’utilisation individuelle de la voiture, une source de congestion routière qui pénalise autant les automobilistes que l’économie bruxelloise et la qualité de vie à Bruxelles. Campagne d’affichage, spots radios et présence sur les réseaux sociaux mais également un vaste mailing seront déployés afin de sensibiliser tous les acteurs publics et privés à leur usage de l’automobile.

«Mobility Passport»

Dans un deuxième temps, en partenariat avec BECI et à partir du 5 juin, les entreprises seront invitées à tester les différentes alternatives à la voiture individuelle de manière ludique, avec le «Mobility Passport», développé par MaestroMobile.

Cet outil sera mis à disposition des entreprises pour une durée de 3 semaines avec pour objectif de permettre à chacun de tester un maximum de modes de transport et de solutions de mobilité différentes. Les participants bénéficieront d’une toolbox reprenant toute l’offre existante de même que des tutoriels et des quizz pour se préparer. Ils disposeront également de codes de réduction auprès des différents services de mobilité pour les tester sans frais.

La proposition faite dans ce sens par le ministre-président Rudi Vervoort est née d’un dialogue entre les autorités bruxelloises et BECI. Elle a également reçu le soutien du Comité Economique et Social bruxellois.

Cette démarche du gouvernement bruxellois, également portée par le ministre de l’Emploi et de l’Economie Didier Gosuin, et par le ministre de la Mobilité Pascal Smet, est appelée à s’inscrire dans le temps et à amplifier la dynamique de concertation mise en place avec les partenaires sociaux à travers Go4Brussels (Stratégie 2025).