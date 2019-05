Élections 2019: suivez les résultats des élections régionales en direct

Ce 26 mai, les électeurs de toute la Belgique sont invités à se rendre aux urnes pour les élections régionales. Tendances, décryptages et résultats: suivez le déroulement de ce rendez-vous électoral en direct avec nous.

+ Cliquez ici pour lire notre direct

Plus de 8,1 millions d’électeurs se rendent aux urnes à l’occasion des élections fédérales, régionales et européennes.

En Wallonie

Les citoyens sont appelés à renouveler le parlement wallon, soit 75 députés. Ces députés seront issus de onze circonscriptions. Le nombre de parlementaires que chacune d’entre elles envoie au Parlement wallon est proportionnel au poids démographique de ce qu’on appelait jadis les arrondissements électoraux.

Voici le découpage: Nivelles 8; Mons 5; Soignies – La Louvière 5; Tournai – Ath – Mouscron 7; Charleroi – Thuin 10; Arlon – Bastogne – Marche-en-Famenne – Neufchâteau – Virton 6; Liège 13; Huy – Waremme 4; Verviers 6; Namur 7; Dinant – Philippeville 4.

En 2014, c’est le PS qui avait remporté les élections régionales en Wallonie, récoltant plus de 30% des votes (30 sièges). Le MR s’était hissé à la deuxième place du scrutin, avec plus de 26% (25 sièges) des voix suivi par le cdH avec 15% (13 sièges) . Écolo avait collecté à peine plus de 8% des suffrages (4 sièges). En terme de sièges cela correspond: 30 sièges pour le PS; 25 sièges pour le MR; 13 sièges pour le cdH; 4 sièges pour Ecolo; 2 sièges pour le PTB; 1 siège pour le PP.

Région de Bruxelles-Capitale

Les électeurs élisent 89 députés: 17 néerlandophones et 72 francophones.

En 2014, le PS avait également fini premier parti francophone, avec 26,59% des voix (21 sièges), devant le MR qui chutait à 23,04% (18 sièges) . C’est le FDF (DéFI) qui obtenait la troisième place du podium avec 14,8% (12 sièges). A nouveau, Écolo avait dégringolé en récoltant à peine plus de 10% ( 8 sièges). En terme de sièges cela correspond: 21 sièges pour le PS; 18 sièges pour le MR; 12 sièges pour DéFI; 9 sièges pour le cdH; 8 sièges pour Ecolo; 4 sièges pour le PTB-PVDA.

Région flamande

En Flandre, les électeurs devront choisir 124 députés dont 6 Bruxellois néerlandophones. Côté flamand, les circonscriptions électorales correspondent à la province donc 5 circonscriptions: Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale, Limbourg.

En 2014, la N-VA avait obtenu 43 sièges, suivi parle CD&V avec 27 sièges. L’Open Vld complète le podium avec 19 sièges et le sp.a 18 sièges. En terme de sièges cela correspond: 43 sièges pour la N-VA; 27 sièges pour le CD&V; 19 sièges pour l’Open-VLD; 18 sièges pour SP.A.; 10 sièges pour Groen; 6 sièges pour le Vlaams Belang; 1 siège pour UF.