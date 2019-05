Élections 2019: suivez les résultats des élections fédérales et des européennes en direct

Ce 26 mai, les électeurs de toute la Belgique sont invités à se rendre aux urnes pour les élections fédérales et européennes. Tendances, décryptages et résultats: suivez le déroulement de ce rendez-vous électoral en direct avec nous.

Plus de 8,1 millions d’électeurs se rendent aux urnes à l’occasion des élections fédérales, régionales et européennes. Au niveau fédéral, le parlement est constitué de deux chambres: la Chambre des représentants et le Sénat. 150 députés vont ainsi être élus: 48 proviendront de Wallonie, 87 de Flandre et 15 de la circonscription de Bruxelles-Capitale.

Afin que la composition du parlement reflète la réalité géographique de la Belgique, le territoire a été découpé en circonscriptions électorales. Les circonscriptions correspondent aux arrondissements administratifs de chaque province pour les élections fédérales (les 10 provinces et Bruxelles).

Voici le découpage: Bruxelles – Capitale: 15; Brabant Wallon: 5; Hainaut 18; Liège 15; Luxembourg 4; Namur 6; Anvers 24; Flandre Orientale 20; Flandre Occidentale 16; Brabant flamand: 15; Limbourg 12. Ainsi 15 députés sont élus à Liège alors qu’il n’y en a que 4 dans le Luxembourg.

En 2014, c’est la N-VA qui avait été le premier parti de Belgique avec plus de 20% des votes. Suivi par le PS, 11,67% et par le CD&V 11,61%. En terme de sièges cela correspond: 33 sièges pour la N-VA; 23 sièges pour le PS; 20 sièges pour le MR; 18 sièges pour le CD&V; 14 sièges pour l’Open VLD; 13 sièges pour la SP.A; 12 sièges pour Ecolo-Groen; 9 sièges pour le cdH; 3 sièges pour le Vlaams Belang; 2 sièges pour DéFI; 2 sièges pour le PTB; 1 siège pour le PP.