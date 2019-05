Roberto Martinez: même s’il n’est pas sélectionné, «Mousa Dembélé fait toujours partie du groupe»

Roberto Martinez, en plus d’évoquer largement le cas Vincent Kompany, a assuré que Mousa Dembélé, pas repris, fait encore partie du noyau des Diables. Il a aussi parlé de Van Crombrugge.

Roberto Martinez ne pourra pas compter sur Koen Casteels, Dedryck Boyata ni Jason Denayer, tous les trois blessés. Mousa Dembélé n’est pas blessé, mais il n’est pas repris. «Il poursuit son adaptation au championnat chinois, et on lui laisse le temps nécessaire, a expliqué le sélectionneur. Mais je peux vous assurer qu’il fait toujours partie du groupe.» La porte de sortie semble tout de même proche, pour le médian…

Martinez a bien repris Jan Vertonghen et Romelu Lukaku, alors qu’une incertitude planait au sujet du défenseur de Tottenham et de l’attaquant de Manchester United. «De manière générale, tous les joueurs sont en forme, a assuré le sélectionneur. On verra au début du rassemblement comment cela se passera, et dans quelle forme les joueurs seront.» Enfin, le gardien d’Eupen Hendrick Van Crombrugge est repris: «On le suit depuis trois ans, c’est un gardien moderne. Ce n’est pas facile d’être dans l’ombre de Courtois, Mignolet et Sels, mais je pense que cela peut lui servir. »