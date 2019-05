Assassinat de Valentin Vermeesch: il était très apprécié de ses grands-parents

Les membres de la famille de Valentin Vermeesch ont témoigné mardi devant la cour d’assises de Liège au procès des cinq accusés de son assassinat. L’enquête de moralité a révélé que Valentin avait principalement été éduqué par ses grands-parents. Il les appréciait et obtenait beaucoup d’affection de leur part.

Né dans une famille socialement défavorisée, Valentin Vermeesch bénéficiait d’une grande affection de la part de ses grands-parents. Après avoir été longtemps placé chez eux par le SPJ, c’est toujours chez eux qu’il revenait régulièrement et qu’il trouvait de l’aide et de l’affection.

«Il se baladait souvent dans les rues de Huy avec son vélo, qu’il adorait. Tout le monde le connaissait à Huy. Mais il revenait très souvent chez nous et il arrivait à n’importe quelle heure pour loger. Sa grand-mère s’occupait beaucoup de lui. Il était un garçon qui n’aimait pas beaucoup l’école mais il était joyeux. Il aimait jouer et rire», a précisé Pierre Drozdzowski, le grand-père.

Valentin Vermeesch avait une relation privilégiée avec sa grand-mère qui l’avait élevé et beaucoup aidé. Le décès de Valentin a laissé des séquelles très importantes chez cette dame. «Elle croit encore le voir partout. Elle crie après lui et elle pense qu’il n’est pas mort. Elle pleure tous les jours. Valentin aimait ses parents mais il avait une affection plus particulière encore pour sa grand-mère. Chez elle, il avait une chambre et un vrai lit», a précisé le grand-père.

Un oncle de Valentin a dénoncé le manque de moyens offerts par les services sociaux ou la justice pour encadrer cet enfant durant sa vie. «Depuis sa naissance, il aurait pu être mieux encadré. On n’a pas donné aux parents les moyens pour qu’il soit protégé. La mère n’a pas su faire l’éducation de son fils.»

Valentin Vermeesch a encore été décrit comme un garçon gentil mais qui avait la mentalité d’un enfant de 8 ans et qui fréquentait de mauvaises personnes. Il était une proie facile et vulnérable car il ne se posait pas de question sur les gens qu’il fréquentait. «Il ne voyait pas le mal», a précisé cet oncle.

Gabriel Drozdzowski, un autre oncle de Valentin Vermeesch, a déploré l’image simpliste qui a été décrite de la victime. «Certains l’ont décrit comme un mongol. Mais ce sont les accusés les gens anormaux. Ils ont pris sa vie et de dignité. Valentin n’avait pas de haine ou de colère. Il avait juste de l’amour à donner. Il était d’une grande fraîcheur. Candide, il recherchait l’affection. Sa constante recherche était d’être comme les autres, ce qui explique qu’il pouvait facilement se montrer familier. Il cherchait à être comme tout le monde et à faire partie d’un groupe d’amis», a annoncé ce témoin, partie civile au procès.

Une commerçante hutoise a rapporté qu’elle avait fait la connaissance de Valentin Vermeesch parce qu’il venait régulièrement s’asseoir à proximité de son commerce dans le centre commercial du Batta. «C’était un garçon qui faisait penser à un oiseau blessé. Il était très sensible mais il était heureux quand on parlait avec lui», a indiqué cette dame.