Le feu, l’eau, la Ferrari et la McLaren: 10 archives pour se souvenir de Niki Lauda, le champion à la casquette rouge

Du Nurburgring à Estoril en passant par Zeltweg ou Zolder, nous avons sélectionné 10 archives pour retracer la carrière de Niki Lauda. Digne du cinéma, la vie de l’Autrichien cynique et trompe-la-mort a été jalonnée par deux grands duels: avec James Hunt puis Alain Prost.

On le connaissait pour son éternelle casquette rouge, son franc-parler sans nuance, son visage cicatrisé et sa froideur calculatrice dans la course: Niki Lauda, triple champion du monde autrichien de F1, est décédé ce lundi 20 mai. Celui qu’on surnommait aussi «l’ordinateur» avait frôlé la mort en 1976 après son crash au Nurburgring et depuis, la regardait cyniquement droit dans les yeux: celle-ci l’a rattrapé à l’âge de 70 ans.

Voilà 10 archives pour se souvenir de ce pilote anticonformiste.

Dans les flammes de l’enfer vert

Ce qu’on retiendra d’abord de Niki Lauda, c’est ce crash effroyable en 1976. L’Autrichien est champion en titre et mène confortablement le championnat. Mais au 2e tour du GP d’Allemagne, il frappe le rail dans un gauche rapide juste avant le virage de Bergwerk: le choc lui arrache son casque alors que sa Ferrari 312T2 au N°1 s’embrase. Les flammes l’assaillent pendant plus d’une minute. D’autres pilotes l’extraient du brasier, dont Arturo Mezario qui plongent dans le feu aidé par Guy Edwards. Dans la première archive ci-dessous, on entend leurs voix hurler vers Lauda. Qui leur doit la vie.

Le GP du Nurburgring 1976 devient évidemment un instant mythique de l’histoire de la F1, de ceux qui forgent les légendes. Il sera d’ailleurs romancé en 2013 dans le long-métrage de cinéma « Rush », qui avait reçu l’aval de Lauda. Cette seconde archive qui compile des prises amateurs montre l’ambiance du paddock allemand ce week-end-là, quand les pilotes s’affichaient chevelus, accessibles et trompe-la-mort.

L’époque est différente et le GP reprend. James Hunt, grand rival de Lauda cette année-là, l’emporte. On entend l’Anglais commenter cette victoire dans l’archive ci-dessous, où il se félicite que Lauda «respire et parle». Ces images offrent aussi un superbe survol du Nordschleife, ce circuit dans l’Eiffel tout en dénivelés que Jackie Stewart surnommait «l’enfer vert». On est ensuite transporté à Monza, où Lauda revient déjà après 6 semaines seulement d’absence. Durant lesquelles un prêtre lui a même administré les derniers sacrements... «Tout qui a conduit une voiture de course le sait: après un gros accident, le problème n’est pas de recouvrer la santé si vous avez des bons docteurs», commente Lauda dans cette archive. «Le problème est mental: c’est de revenir pour piloter à la limite, comme avant». Petterson gagne. Lauda termine 4e et entame sa remontée sur Hunt.

Lauda prend l’eau

Un autre moment mythique de la carrière de Lauda survient la même année. Nous sommes à Fuji, au Japon, pour le dernier GP de la saison qui est aussi le premier dans l’archipel. Lauda a 3 points d’avance sur son rival mais la pluie s’abat sur le circuit. L’époque est insouciante, on l’a dit: le départ est donné dans des trombes d’eau. Lauda n’en peut plus: il abandonne à la fin du premier tour. Hunt est alors en tête. Sa McLaren termine finalement 3e: c’est suffisant pour empocher 4 points et coiffer la couronne avec un seul point d’avance sur Lauda. Les archives ci-dessous (départ à 1’39’’) nous rappellent à quel point la sécurité des pilotes n’était pas encore une priorité dans la F1 des seventies.

Ce renoncement fait naître une suspicion en Italie: Lauda a-t-il perdu son audace? Est-il encore l’homme dont Maranello a besoin pour faire gagner ses bolides rouges? Lauda fait taire les sceptiques en 1977: il est titré en écrasant son équipier Carlos Reutemann. Mais il quitte Ferrari en 78 pour rejoindre l’écurie Brabham de Bernie Ecclestone en 1978. On le voit ici dans une magnifique séquence de caméra embarquée qui plaira aux Belges: Lauda dompte son iconique BT46 à moteur Alfa Romeo sur les 4km du circuit de Zolder.

Dernier duel

Le succès ne sera pas au rendez-vous chez Brabham et Lauda prend sa retraite avant même la fin de saison 79. Mais il revient en 82 chez McLaren. C’est en 84 que survient l’autre grande rivalité de sa carrière: dans des MP4/2 archidominatrices, il doit se farcir le jeune Alain Prost, de 6 ans son cadet. Heureusement, l’entente est cordiale entre les deux champions: Prost considère Lauda comme «une idole». Au soir d’une saison haletante, c’est l’aîné qui s’impose au championnat pour... un demi point après une 2e place à Estoril, au Portugal, dont on se souvient ci-dessous.

Au terme de cette saison homérique, l’Autrichien ne doit son titre qu’à un GP de Monaco tronqué par la pluie, au barème comptable divisé par deux. On se souviendra, pour l’histoire de la F1, que Senna s’était révélé au monde lors de ce GP en plaçant sa Toleman en tête avant l’interruption. Il s’y était aussi offert le scalp de Lauda avec ce dépassement dans la ligne droite de départ, provoquant l’hystérie du commentateur de la télé brésilienne.

L’archive ci-dessous est tournée cette année 84 sur le légendaire circuit de Zeltweg, en Autriche, où Lauda remporte la seule course à domicile de sa carrière après avoir dépassé la magnifique Brabham de Nelson Piquet. Au commentaire, Murry Walker et... James Hunt, rival de Lauda en 76. Au son des turbos surpuissants des années 80. Un régal salué par un jeune Ron Dennis, mains vissées à son chrono.

«Je ne peux pas me plaindre»

En 85, Lauda n’est plus que l’ombre de lui-même. Il remporte sa dernière course dans les dunes de Zandvoort, aux Pays-Bas, avant de s’envoler vers sa compagnie aérienne. Pour terminer ce retour sur sa carrière en images, on épinglera ces séquences nostalgiques rendant hommage au triple champion du monde (à consulter sur YouTube pour des raisons de droits sur les images de la F1).

La première revient à Zeltweg en 2015, soit 30 ans après son dernier GP et 31 après cette victoire sur ces terres. Niki Lauda y grimpe dans la McLaren MP4/2 pour quelques tours de circuit en compagnie, entre autres, de son compatriote Gerhard Berger sur une Ferrari de 88, du Brésilien Nelson Piquet sur la Brabham de 84. Et surtout d’Alain Prost sur une autre McLaren. «Elle est encore très jolie», dira le cynique Autrichien.

«Je ne peux pas me plaindre, ma vie est bien organisée, elle est sous contrôle. Je reviens à la maison le plus souvent possible et je veux vivre le plus tard possible»: voilà ce que disait Niki Lauda en 2016 à Peter Windsor, journaliste de la F1, pour «fêter» les 45 ans de son premier GP. On y rencontre une dernière fois l’esprit besogneux et un peu rustre du pilote autrichien. Windsor lui demande s’il prend parfois des vacances. «Je n’ai jamais aimé les vacances et je n’ai jamais aimé ça. Mais quand j’ai rencontré ma nouvelle femme, elle m’a dit: “allons une semaine aux Maldives”. Je lui ai dit: “es-tu folle?!”» Lauda dit qu’il est resté 4 jours lors de cette première escapade. «Et aujourd’hui je peux rester 7 jours, donc c’est un gros changement!». Lauda, alors boss de Mercedes en F1, explique qu’il ne se sépare en aucun cas de son téléphone. «No Way!», s’exclame-t-il. «Vous pouvez toujours m’appeler». L’interview se referme sur des révélations quant à la philosophie de vie du champion: «Je suis né dans une famille très conservatrice. Ce n’était pas fait pour moi. J’ai pris mes propres risques, j’ai tenté de prendre les bonnes décisions. je referais tout de la même façon. Je ne peux pas me plaindre: je suis toujours là».