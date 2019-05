Ivan Leko n’est plus l’entraîneur du Club de Bruges

Le Club de Bruges a officialisé la nouvelle: son entraîneur principal en fin de contrat, Ivan Lek quitte le club.

Attendue depuis quelques semaines déjà, la fin de l’idylle entre le Club de Bruges et son entraîneur Ivan Leko a été officialisée ce mardi midi par le club.

Dans un communiqué diffusé sur le site Internet du Matricule 3, le président Bart Verhaeghe a tenu à saluer le travail du coach croate: «Lorsque nous avons choisi Ivan Leko, il y a deux ans, pour succéder à Michel Preud’homme, de nombreux fans de football ont été surpris. Mais Vincent (NDLR: Mannaert) et moi étions convaincus de ses capacités et il ne nous a pas déçus. Nous pouvons penser à deux saisons réussies au cours desquelles nous sommes devenus champions et avons pris la deuxième place. La 5ème année consécutive que nous terminons dans le top 2, soit dit en passant, une preuve de stabilité. Nous souhaitons à Ivan beaucoup de succès dans sa carrière.»