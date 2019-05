Belgique-Kazakhstan et Belgique-Ecosse: Roberto Martinez sélectionne le gardien d’Eupen mais pas Mousa Dembélé

C’est ce mardi, à midi, que Roberto Martinez a annoncé la sélection belge pour les deux prochains matches qualificatifs pour l’Euro 2020. Une sélection marquée notamment par la venue du portier d’Eupen.

Outre les retours attendus de Vincent Kompany, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne et Axel Witsel - ils avaient manqué le dernier rendez-vous des Diables rouges - Roberto Martinez n'a pas créé d'énormes surprises lors de l'annonce de sa sélection officielle pour les deux prochains matches de la Belgique, contre le Kazakhstan (8 juin) et l'Ecosse (11 juin). Toutefois, quelques-uns de ses choix sont à épingler.

