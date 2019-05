Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Google excommunie Huawei: votre smartphone est-il obsolète?; Financement des études: l’aide du CPAS plutôt que la banque chez nous; Élections 2019: le nom de la candidate «amputé»; Un fermier wallon parmi les stars à Cannes... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 21 mai.

L'agriculteur de Faimes foule le tapis rouge à Cannes

Il l’a fait! Hier soir, l’agriculteur Jacques de Marneffe a monté les marches rouges du prestigieux festival de Cannes. Le propriétaire de la ferme dans laquelle a été tourné Le jeune Ahmed des frères Dardenne avait été convié par les réalisateurs à participer à la projection officielle du film, en lice pour la Palme d’or. Dès son arrivée dimanche soir, il a été plongé dans le bain cannois.

Élections 2019 | Josiane, candidate, se sent lésée par son nom «amputé» sur le bulletin de vote

En Brabant wallon, Josiane Conrady-Leyre se présente aux élections sur la liste 11 de DéFI à la seconde place à la Région wallonne. Mais ne cherchez pas son nom, vous ne le trouverez pas, du moins pas de la sorte. La faute à qui? Du côté de DéFI, on fulmine comme l’explique Pascal Goergen, tête de liste.

Financement des études: l’aide du CPAS plutôt que la banque

C’est Noël avant l’heure pour les 400 étudiants de la promotion 2019 de l’université de Morehouse à Atlanta. Le milliardaire Robert F. Smith, ancien diplômé de Morehouse, a décidé de rembourser la totalité des emprunts qu’ils ont contractés pour financer leurs études, soit la somme de 40 millions de dollars!

Plus de 44 millions d’Américains ont un emprunt études à rembourser. Chez nous, ce type de crédit reste très marginal.

Élections 2019 | L’activité des parlementaires wallons à la loupe: pourquoi ils ont été les plus ou les moins actifs

Les élections arrivent et l’heure est au bilan dans les différents parlements du pays. Nous avons jeté un œil sur l’activité des parlementaires wallons au cours de cette législature. Voici les champions et les cancres de l’activité dans l’hémicycle. Et surtout pourquoi.

VIDEO | Luxembourg: Écolo gagnant à coup sûr avant même les élections

«Il y aura un premier élu écolo», lâche Cécile Thibaut, en faisant référence aux élections régionales. C’était lors de notre débat organisé par L’Avenir Luxembourg dans les studios de Be tv. «Mais attendons quand même que l’électeur se prononce», rectifie-t-elle de suite, par pur réflexe verbal, car elle sait le siège acquis.

INFOGRAPHIES | Enjeux des élections à Bruxelles: revue des troupes avant ce 26 mai

La campagne électorale entre dans sa dernière semaine. L’occasion de faire le point sur les forces en présence à Bruxelles.

Dans la capitale, les verts semblent se présenter en favoris. C’est en tout cas l’impression donnée par les sondages, dont le dernier a été réalisé avant «l’affaire du tract». Il semble aussi que la ministre-Présidence bruxelloise se jouera entre les verts et le PS, tandis que le MR ne semble pas en mesure de redresser sa chute continue entamée en 1999 et devrait rester dans l’opposition à la Région. Côté DéFi comme cdH, on va chercher à se maintenir dans la majorité au Parlement bruxellois. Enfin, le PTB devrait réaliser son score historique, de même que la N-VA. Passage en revue.



La pollution du rallye de Wallonie mesurée à Jambes

Les fidèles de la rubrique hebdomadaire de l’Avenir, «Entre nous», connaissent sans doute le nom de Jean-Pierre Rihoux. Régulièrement, cet habitant de Jambes nourrit notre courrier des lecteurs de son ressenti. Le plus souvent, il prend la plume pour commenter un événement qui, tous les ans, prend ses quartiers près de chez lui: le rallye de Wallonie. Il en est l’un des plus virulents opposants. C’est plus en sa qualité de médecin internationalement reconnu (NDLR: il est l’inventeur du Zyrtec, ce médicament utilisé contre les allergies) que du riverain revêche, que le docteur Rihoux sort régulièrement du bois.

Pour lui, le rendez-vous automobile génère une telle pollution qu’il constitue une réelle menace pour la santé de ses spectateurs et de ses participants.

Les autorités namuroises reçoivent elles aussi quantité de missives signées par le docteur Rihoux. Il souhaite que les pouvoirs publics reconnaissent l’impact nocif de l’événement et agissent en conséquence: en interdisant l’organisation du rallye sur le territoire communal. Jusqu’ici, dans ses réponses, la Ville de Namur s’est toujours positionnée en faveur de la course, arguant qu’elle ne génère pas plus de nuisances que le trafic quotidien.

Opiniâtre, le médecin jambois s’est procuré un appareil capable de mesurer la pollution atmosphérique. Le week-end du 27 avril, équipé de son engin, il s’est mêlé à la foule.

Le MR va-t-il vraiment payer son alliance avec la N-VA?

Le MR se garde bien de poser des exclusives sur d’éventuels partenaires. Mais il prend des risques à flinguer à ce point les verts.

Google excommunie Huawei: votre smartphone est-il obsolète?

Séisme dans le monde du smartphone. L’Américain Google rompt brutalement ses relations avec le Chinois Huawei.

Au cœur de cette crise historique : le système d’exploitation mobile Android, propriété de Google. À terme, les téléphones du constructeur asiatique seront privés de la célèbre plate-forme et de ses applications spécifiques (YouTube, Google Maps, Gmail…).

Les unités spéciales ont un nouveau centre d'entrainement: elles en avaient besoin

C’était le 15 janvier 2015, à Verviers. La police donne l’assaut dans une maison rue de la Colline. Les forces spéciales savent qu’ils ne seront pas accueillis poliment. Et immédiatement, elles doivent faire face à un feu nourri, tiré par des armes de guerre. Les enquêteurs viennent de démanteler une cellule terroriste qui s’apprêtait à commettre un attentat. Au cours de cet assaut, deux terroristes seront abattus.

Depuis cet événement, les unités spéciales sont intervenues, comme jamais, à de multiples reprises. On se souvient de l’arrestation de Salah Abdeslam, de la fusillade de la rue du Dries à Forest.

Ces interventions se sont donc multipliées depuis 2015. Et les Unités spéciales de la police fédérale avaient besoin d’un bon outil de formation. Hier, le EU-PIRTCE a été présenté. Il s’agit d’un centre de formation - dédié aux unités spéciales – aménagé dans la caserne de la police fédérale à Etterbeek. «Il est unique en Europe», a souligné Roland Pacolet, le directeur des unités spéciales belges.

