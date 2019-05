Avec ses 90 nouveaux trams Bombardier, la STIB dopera sa capacité de 10.000 places

Le nouveau tram TNG est une version moderne et stylisée des trams circulant actuellement sur le réseau (les T3000 et T4000). STIB

La STIB a passé une deuxième commande de 30 trams au constructeur canadien Bombardier. Ils s’ajoutent à une première commande de 60 véhicules faites en 2018. Ces 90 trams, de 32m ou 43m, rouleront dès 2020.

Après avoir commandé 60 trams « nouvelle génération » l’an dernier à Bombardier, le conseil d’administration de la STIB a passé une deuxième commande de 30 unités supplémentaires, a annoncé lundi la société bruxelloise de transport public. Les premiers exemplaires de ces 90 nouveaux trams circuleront dans les rues de la capitale l’an prochain.

Ces nouveaux véhicules serviront tout d’abord à desservir les extensions du réseau de tram décidées par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (vers Neder-over-Heembeek et Tour&Taxis), ainsi qu’à renforcer le réseau existant.

En fonction des évolutions ultérieures du réseau, ils contribueront au programme de remplacement des véhicules les plus anciens de la flotte.

Les premiers véhicules de la première commande seront livrés à partir de mi-2020, pour une mise en service sur le réseau après une période d’essais. Les premiers véhicules de la deuxième commande seront livrés à partir du début de l’année 2023.

Toujours d’après la direction de la STIB, la livraison de ces 90 trams, combinée au remplacement d’une partie des trams les plus anciens, permettra d’accroître la capacité totale du parc de tram de la STIB d’environ 10.000 places, soit environ 15% de capacité supplémentaire.

Moderne

Le nouveau tram TNG constitue une version moderne et stylisée des trams les plus récents circulant actuellement sur le réseau (les T3000 et T4000). Le design des TNG, inspiré du style Art Nouveau, a été confié au designer Axel Enthoven, de la société Yellow Window.

Le public a déjà pu découvrir une réplique, grandeur nature, du nouveau tram il y a trois semaines, dans le cadre des festivités des 150 ans du tramway dans la capitale.

Plus spacieux et confortables, les nouveaux véhicules offriront de larges portes et un plancher bas intégral.

Ils ont été conçus pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite et améliorer la circulation et le confort des voyageurs.

Le modèle retenu disposera de deux espaces multifonctionnels pour les personnes en chaise roulante et les poussettes; de strapontins, de grands écrans d’information reprenant les schémas de lignes, d’un éclairage LED indirect, d’un système de refroidissement d’air performant, de bogies souples afin de réduire au maximum les vibrations... La disposition des sièges sera plus confortable pour les trajets plus longs.

Il sera disponible en version courte de 32m et longue de 43m, offrant respectivement 182 et 256 places, dont 47 et 65 places assises.