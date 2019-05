VIDÉO| Noel Gallagher (ex-Oasis) rend hommage à Vincent Kompany

Le chanteur Noel Gallagher a rendu un vibrant hommage à Vincent Kompany lors d’un concert à Séoul. L’amateur de football n’a jamais caché son amour pour Manchester City.

«Y a-t-il des supporters de Manchester City dans la salle?»

C’est par ces mots que Noel Gallagher, ancien leader du groupe Oasis, a débuté son hommage à Vincent Kompany, lors d’un concert à Séoul, ce lundi soir.

Le chanteur est un grand fan de Manchester City. Il ne pouvait donc pas passer le départ de notre compatriote sous silence.

«Wonderwall pour Vinnie»

Avec des photos de Vince the Prince dans le dos, Gallagher a déclaré: «Notre capitaine a décidé de nous quitter et de retourner dans son ancien club d’Anderlecht. J’ai envie de dire à Vinnie, c’était un plaisir de te connaître, un plaisir d’être un de tes amis et maintenant on va jouer Wonderwall pour Vinnie.»

Le public y a aussi mis tout son cœur.