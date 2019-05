L'ultime épisode de "Game of Thrones" bat le record d'audience de HBO

(Belga) Le 73e et dernier épisode de "Game of Thrones", diffusé dimanche soir aux Etats-Unis, a battu le record d'audience de la série et de l'histoire de la chaîne HBO qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.

Le précédent record pour la série produite par HBO n'était pas bien vieux: 18,4 millions de spectateurs la semaine précédente pour l'avant-dernier épisode de la saison 8, selon un communiqué de HBO. "GoT", adaptée des romans fantastiques de George R.R. Martin, était devenue la série la plus regardée de HBO en 2014, détrônant "Les Sopranos". En dehors des Etats-Unis, certains fans avaient même mis leur réveil à sonner en plein milieu de la nuit pour regarder les épisodes en même temps que les Américains, afin d'éviter l'horreur d'un "spoiler" sur les réseaux sociaux le lendemain matin. Le record historique d'audience d'une série aux Etats-Unis reste détenu par "Mash", dont l'ultime épisode avait été suivi en direct par près de 106 millions de fans. Il avait été diffusé en 1983, à une époque où internet et le streaming n'existaient pas encore. (Belga)