Six millions d'euros pour améliorer la proximité et la mobilité des Sérésiens

La Ville de Seraing, dans le cadre du Plan d'Investissement communal (PIC) 2019-2021, a prévu une enveloppe de six millions d'euros afin d'améliorer la mobilité des Sérésiens, "les deux axes majeurs sur lesquels nous avons travaillé au moment de développer ce nouveau plan", a souligné lundi Déborah Géradon, échevine du Développement territorial.

Ce PIC, subsidié à 60% par la Région wallonne, prévoit une série d'investissements liés à ces deux axes. Une somme globale de 12 millions d'euros, soit 200% des montants autorisés, est en fait prévue afin d'assurer la réalisation, sur les trois prochaines années, d'un maximum de projets, certains pouvant être retardés.

Concernant l'axe proximité, quelque trois millions ont ainsi été inscrits pour la révision des trottoirs et rues des quartiers de Jemeppe, Ougrée, des Biens communaux et de l'Air Pur. Une enveloppe de deux millions d'euros est quand elle consacrée à la transformation de la rue de la Province, fréquentée par de nombreux enfants, en zone de croisement obligeant ainsi les automobilistes à circuler à 30 km/h.

Les places des 4 Grands (Jemeppe), actuellement dédiée au parking, et des Martyrs et Volders, vont être réaménagés. La Ville, qui a inscrit 1,8 million pour ces trois places, y implantera fontaine, espace de jeux pour enfants et nouveau mobilier urbain.

L'axe mobilité prévoit d'une part l'aménagement de la rue autour de la gare d'Ougrée et des Ateliers centraux et d'autre part la réalisation d'un giratoire à Jemeppe (400.000 euros), en lieu et place du rond-point toutes voies, et de deux autres, rue de Tilff à hauteur d'une part de la Capanina et d'autre part du Kenworth, et ce afin de faciliter la mobilité au niveau de la zone commerciale de Boncelles. Ces deux ronds-points seront subsidié par la Région wallonne (1,3 million).