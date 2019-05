Les réformateurs misent évidemment sur les pointures du parti dans la plupart des circonscriptions. À la Chambre, les têtes de liste sont Didier Reynders à Bruxelles (et Sophie Wilmès en 2e position), Denis Ducarme et Marie-Christine Marghem dans le Hainaut (le Montois Georges-Louis Bouchez occupe la 4e place), Daniel Bacquelaine à Liège, Charles Michel dans le Bravant wallon etc.