TC Charleroi - Au moins dix ans requis contre un couple d'Auvelais pour séquestration et viols

Le parquet a requis, lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi, des peines respectives de 10 et 12 ans de prison à l'encontre de Kimberlee H. et Damien W. Ces derniers sont poursuivis pour coups et blessures, séquestration, menaces et viols sur des frères et sœurs.

Le couple avait, durant l'été dernier, profité de l'absence de leur mère pour séquestrer les enfants d'une même famille à Aiseau-Presles.

L'ainée a été violée à plusieurs reprises à l'aide d'un pommeau de douche ou d'une cuiller en bois. À la barre, Kimberlee H. a minimisé les faits et fourni peu d'explications. Damien W. est quant à lui absent à l'audience.

Les parties civiles sont revenues sur le traumatisme vécu par les enfants et rappelé que l'aînée a tenté de se suicider.

Selon l'avocate de Kimberlee H., celle-ci était sous l'influence de son ex-compagnon qui la menaçait si elle n'exécutait pas ce qu'il lui demandait de faire. L'avocate a plaidé un sursis probatoire.

La défense de Damien W., qui nie les sévices sexuels, a elle plaidé l'acquittement.

Jugement le 3 juin.