Appel Hainaut - Sept ans requis pour avoir pris en otage l'épouse et le fils d'un banquier

Le ministère public a requis lundi devant la cour d'appel du Hainaut la confirmation de la peine de sept ans de prison infligée en mai 2018 à un Carolorégien pour vol, extorsion, prise d'otage et incendie de deux véhicules.

Le 28 janvier 2010, peu avant 8h00, deux hommes encagoulés et armés ont débarqué au domicile privé d'un banquier à Jumet. Ils ont obligé le père de famille à attacher son épouse avec des colsons.

La femme et le fils, âgé de 13 ans, ont été emmenés dans un garage situé à Gilly par l'un des malfrats. Pendant ce temps, le banquier s'est rendu à son agence à Gerpinnes, tout en restant en contact par téléphone avec le second agresseur.

Peu avant 10h, 00 le banquier a remis deux sacs contenant 69.000 euros au malfrat qui l'attendait à Fontaine-l'Evêque. L'autre a alors libéré ses otages sur un chemin de campagne dans le bois de Soleilmont, à Fleurus.

Plus tard, la voiture du père a été retrouvée incendiée à Goutroux et celle qui a servi à véhiculer les otages à Mont-sur-Marchienne.

Un suspect a été interpellé et condamné à sept ans en première instance. Pour le ministère public, il y a un faisceau d'éléments précis et concordants, parmi lesquels la téléphonie et la description faite par les victimes . Son représentant aurait requis 15 ans si l'affaire avait été traitée dans un délai raisonnable, a-t-il indiqué.

Interrogé par la cour, le prévenu a seulement avoué avoir détenu des armes. Désormais âgé de 32 ans et père de famille, il dit avoir changé de vie.

La défense prendra la parole mardi matin. Elle plaide l'acquittement.