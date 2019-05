Ixelles et Watermael-Boitsfort s’opposent aux pubs LCD «bling bling» mais «la Région n’en a que faire»

Ixelles et Watermael-Boitsfort ne souhaitent pas voir les écrans LCD de JC Decaux s’animer sur leurs territoires. Pourtant, la Région accorde tout de même les permis pour ces pubs digitales liées aux stations Villo! C’est dangereux et peu écologique, déplorent les communes.

Les écrans publicitaires LCD qui s’animent à Watermael-Boitsfort et à Ixelles le font sans le consentement des communes. C’est ce qu’annoncent ensemble leurs échevins de l’urbanisme et de la mobilité respectifs, Marie-Noëlle Stassart et Yves Rouyet. Les édiles Ecolo ont dissuadé leurs Collèges d’en autoriser les dispositifs sur leur territoire. Et demandent le maintien des panneaux déroulants. Ce que la Région ne semble pas entendre.

Leur refus conjoint s’oppose à une demande du Ministre de la Mobilité Pascal Smet. Ce dernier s’est tourné fin 2018 vers Watermael-Boitsfort pour lui suggérer d’autoriser JC Decaux à remplacer ses panneaux publicitaires déroulants des avenues de Visé, de la Sauvagine et du Martin-Pêcheur par les LCD, qui permettent un affichage lumineux et animé. La Commune s’est «formellement» opposée à cet affichage digital. «Malgré ce refus, la Région a accordé le permis d’urbanisme et continue de solliciter la Commune pour d’autres dispositifs digitaux», explique le communiqué des instances communales.

Un enchaînement de circonstances identique s’est déroulé quelques semaines plus tard à Ixelles. En janvier, le Collège y a lui aussi remis un avis défavorable à JC Decaux. «La demande visait cette fois 28 dispositifs de publicité digitale de 2m2, liés au service Villo! mais indépendant des stations», explique le communiqué. «D’autres communes bruxelloises se sont également opposées à cette évolution des dispositifs publicitaires».

Watermael et Ixelles motivent ces refus par «son atteinte à la sécurité routière, le défi environnemental et le respect du tissu urbain», ainsi qu’une entorse au «projet de Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) élaboré par le Gouvernement et récemment mis à l’enquête publique».

Mais d’après les communes, «la Région n’en a que faire: Bruxelles doit devenir une capitale à la pointe de la technologie et de la mode, une capitale “bling bling”». Et les Communes d’ironiser: «Rappelons que ces panneaux d’affichage sont liés aux stations Villo!, mettant à disposition un abonnement à petit prix de vélos et ce, dans le but de favoriser une mobilité douce pour un meilleur respect de l’environnement!»