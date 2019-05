PHOTOS et VIDEO/ Paul Magnette s’invite au Karaoké des personnalités de Tournai

Invité surprise du 13e Karaoké des personnalités, Paul Magnette s’est accompagné de sa guitare pour chanter en compagnie des personnalités participant au traditionnel Karaoké de Tournai au bénéfice d’une association pour personnes handicapées de la région.

La 13e édition du Karaoké des personnalités de Tournai qui se tenait en la Halle-aux-draps ces samedi et dimanche a, une nouvelle fois, rencontré un joli succès. La troupe était en giguette dans une guinguette, cette année... Il a même fallu rajouter quelques chaises le dimanche pour accueillir des spectateurs qui n’avaient pas réservé au préalable. Et c’est heureux car, faut-il le rappeler?, outre le fait de faire rire et rêver son public, la manifestation poursuit avant tout un objectif caritatif (lire notre cadrée). La troupe réunit des personnalités, connues ou moins connues, de Tournai et de Walonnie picarde... Jean-Luc Debaisieux

Sans la moindre fausse note...

Pour récolter des fonds, les personnalités de Tournai - mais aussi d’ailleurs - connues, ou moins connues, n’hésitent pas à se donner en spectacle. Dans les coulisses, on se pouponne et l’on se concentre... EdA

Cette année, le show, se voulait particulièrement physique intégrant plusieurs chorégraphies auxquelles se sont également prêtés certains spectateurs. Comme ce fut le cas notamment pour celles accompagnant la célèbre chanson «Jean Petit qui danse» ou encore lors d’un «Tchic et tchac» endiablé orchestré par Claude Leroy, très en forme cette année.

On ne peut non plus passer sous silence les prestations de Daniel Senesael qui, quoi qu’il chante, remporte toujours un succès certain. Le pétillant député-bourgmestre d’Estaimpuis est aussi une véritable bête de scène, n’hésitant pas à jouer les transformistes pour satisfaire le public parmi lequel il peut compter sur des fans inconditionnels. Daniel Senesael, méconnaissable... Jean-Luc Debaisieux

Bonjour madame, pourriez-vous me rappeler votre prénom ?

Méconnaissable en Chantal Goya, Daniel Senesael réussit même à bluffer le bourgmestre carolo Paul Magnette lorsque celui-ci s’est présenté dans les coulisses.

À tel point que ce n’est que quand le premier répondit à son «bonjour, madame!», que le second comprit la supercherie; Daniel ayant été trahi par sa voix…

Si Paul Magnette est venu, accompagné de sa guitare, interpréter «Bella ciao», c’est parce que Ludivine Dedonder - qui dirige la troupe avec la complicité vocale de Fabien Bauduin - l’avait entendu reprendre Bella ciao lors d’une fête publique. Ludivine lui avait alors précisé qu’il ne chantait pas mal du tout et l’avait invité à rejoindre la troupe du Karaoké de Tournai.

Un appel lancé en forme de boutade mais que le premier magistrat de Charleroi a pris très au sérieux. Dans les coulisses, Paul Magnette est coaché par Claude Leroy, juste avant de monter sur scène... EdA

Si bien qu’il s’est joint à la troupe tournaisienne pour y interpréter Bella ciao, juste avant de se déhancher sur la chorégraphie de «Jean Petit qui danse».

L’Eurodéputée Marie Arena était également présente mais elle préféra rester dans la salle pour admirer la prestation du candidat à l’Europe…

Les bénéfices seront reversés à l’ASBL «Au détour du possible»

Les bénéfices de cette 13e édition seront reversés à l’ASBL «Au détour du possible», un service d’accueil de jour pour adultes handicapés. Ce dernier avait reçu la somme de 3 490€ récoltée par la troupe l’an dernier. ce soutien est accordé plusieurs années de suite à une même institution afin de lui permettre de financer des projets plus On ose tout quand on sait que cest pour une bonne cause.... Jean-Luc Debaisieux ambitieux. Il est encore trop tôt pour préciser le montant récolté cette année - car, il faut tenir compte de certains frais, comme le paiement de la Sabam, par exemple - mais il est sûr que, vu l’affluence observée parmi les rangs des spectateurs, le montant devrait être confortable.

Des duos parents-enfants qui font craquer la salle...