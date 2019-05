Jupiler Pro League: Johan Verbist n’est plus le patron de l’arbitrage à l’Union belge

Johan Verbist n’est plus le patron de l’arbitrage à l’Union belge de football (URBSFA). Les deux parties de sont séparées «d’un commun accord», a indiqué Pierre Cornez, porte-parole de la fédération, lundi à l’Agence Belga, au lendemain de la dernière journée de championnat.

«Johan Verbist n’est plus le patron de l’arbitrage. La collaboration a été interrompue d’un commun accord, mais nous ne pouvons pour l’instant pas donner plus de détails», déclare Pierre Cornez, qui renvoie à une conférence de presse prévue mercredi, au cours de laquelle l’Anglais David Elleray, conseiller de l’arbitrage auprès de l’Union belge, présentera son master plan sur l’avenir de l’arbitrage belge, en compagnie de Peter Bossaert, le CEO de l’URBSFA.

Ancien arbitre, Johan Verbist, 53 ans, avait été nommé coordinateur de l’arbitrage à l’Union belge en juillet 2016. Il remplaçait alors un autre ancien arbitre, Paul Allaerts, parti à Mouscron.

Johan Verbist a commencé à arbitrer en division 1 belge en 1996, et a poursuivi cette carrière jusqu’en 2016. Il a également été actif au niveau international jusqu’en 2010 et a été désigné à deux reprises arbitre belge de l’année, en 2004 et 2014.

C’est durant son mandat que le VAR, l’arbitrage vidéo, a été introduit en Jupiler Pro League, au cours de la saison 2017-2018.