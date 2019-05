Google excommunie Huawei: votre smartphone est-il obsolète?

1. Je possède un smartphone Huawei

Huawei Belgique relaie le message rassurant tenu par sa maison mère.

«Huawei continuera de fournir des mises à jour de sécurité et le service après-vente pour tous les smartphones et les tablettes Huawei et Honor, y compris ceux qui ont été vendus et ceux qui sont en stock», précise la firme.

Bref, si le fabricant chinois perd sa licence Android, c’est uniquement pour de futurs produits. Tout appareil actuellement en rayon ou dans vos mains continuera de fonctionner tout à fait normalement.

Les failles de sécurité seront colmatées via des mises à jour. Le magasin d’applications Google Play Store restera bel et bien accessible.