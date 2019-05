VIDÉO | Le bêtisier des candidats de la province de Namur: «Ça, c’est coupé, ça?»

La preuve par 9, c’est une interview sous forme de jeu que nous avons proposée aux têtes de listes de la province de Namur pour les élections de ce jour. Ces quelques journées de tournage dans notre studio nous ont valu de nombreux fous rires.

«Ça, c’est coupé, ça?» L’exercice n’était pas facile: nous leur avons soumis neuf mots-clés. Il s’agissait de neuf mots qui, à nos yeux, portent sens dans le cadre des élections de ce jour, tant pour le niveau fédéral que régional.

Pour chaque mot dévoilé, un seul candidat avait le droit de s’exprimer pendant une minute maximum, et ce, au terme de 20 secondes de réflexion et de concertation avec les deux autres candidat.e.s de la liste. Objectif: favoriser au maximum la spontanéité et contraindre les candidats à se concentrer sur l’essentiel. Ils n’avaient donc pas droit à l’erreur, chaque faux pas étant sanctionné et se retrouvant ici même dans notre bêtisier.

Une fois la caméra lancée, on ne l’arrêtait plus. Rien ne nous a échappé…

Un bêtisier à déguster sans modération dans notre vidéo ci-dessus.

Neuf thématiques, 6 partis,retrouvez toutes leurs réponses ici, en 54 courtes vidéos.