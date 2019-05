Nathan Van Hooydonck prolonge jusqu’en 2021 chez CCC

Nathan Van Hooydonck a prolongé pour une saison son contrat chez CCC, ce qui le mène jusqu’en 2021 au sein de la formation World Tour.

Nathan Van Hooydonck, 23 ans, avait rejoint l’équipe (ex-BMC) à la mi-2017 au sein de la structure de formation. Précieux équipier de Greg Van Avermaet dans les classiques, Van Hooydonck a conquis la confiance de Jim Ochowicz, le manager de l’équipe, qui a décidé d’ouvrir le contrat pour le prolonger en vertu de ses qualités et son rôle dans l’équipe.

«Lorsque Jim Ochowicz m’a dit après Paris-Roubaix qu’il voulait prolonger le contrat, j’étais très heureux», a confié Nathan Van Hooydonck, 7e du championnat de Belgique l’an dernier, cité dans le communiqué de son équipe lundi. «Ce fut à vrai dire une décision facile. Je me sens valorisé dans cette équipe grâce à mon travail. Cela veut qu’ils ont confiance en moi. Les coureurs qui disputent les classiques m’apportent beaucoup d’expérience. J’ai fait beaucoup de progrès cette saison. Et je veux accompagner Greg dans le final des classiques la saison prochaine. J’aimerais aussi signer un bon résultat dans une plus petite course. Et j’espère pouvoir un jour devenir chef de file dans une grande course.»