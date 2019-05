Assassinat de Valentin Vermeesch: Un témoin confirme que Valentin avait déjà été agressé en 2016 par Alexandre Hart

Valentin avait été menotté et attaché à un radiateur par Alexandre Hart qui avait ensuite utilisé une arme à air comprimé pour lui tirer dessus.

Valentin Vermeesch avait déjà fait l’objet d’une précédente agression violente dans laquelle était impliqué Alexandre Hart, a confirmé lundi matin un témoin direct de cette scène devant la cour d’assises de Liège.

Valentin Vermeesch avait déjà subi une scène de violences similaire quelques mois auparavant. Valentin avait déposé plainte à la police en février 2016. Mais la scène s’était déroulée les 8 et 9 janvier 2016. Le témoin, Philippe C., sera d’ailleurs poursuivi devant un tribunal pour cette scène, ultérieurement au procès d’assises.

Devant la cour, Philippe C. (25 ans) a précisé qu’il avait passé le week-end avec Valentin Vermeesch dans un appartement prêté par un ami. Alexandre Hart, qui avait déjà consommé de l’alcool, les avait rejoints. Il a ensuite voulu instaurer un jeu et imposer à ses amis de boire des verres d’alcool. «Après, il a commencé à me frapper et à s’exciter sur Valentin. Il disait que Valentin avait insulté sa famille», a expliqué le témoin.

Selon Philippe C., Alexandre Hart a utilisé une arme d’air soft pour tirer des billes en direction de Valentin Vermeesch, menotté avec des colliers Colson. «Alexandre Hart s’était emparé de cette arme dans un tiroir. Il a tiré des billes dans le dos de Valentin. Valentin avait mal et demandait d’arrêter mais Alexandre ne voulait pas», a raconté le témoin.

Une vidéo, qui pourrait avoir été filmée par Alexandre Hart, a été enregistrée lors de cette scène. Elle montrerait Philippe C. qui tire aussi en direction de Valentin Vermeesch. Selon ce témoin, qui a minimisé sa participation, Alexandre Hart a frappé Valentin à coups de pied et de poing. Il a exigé que Valentin lui remette son baffle, son GSM, sa casquette et sa veste. «Alexandre Hart était jaloux parce que je passais plus de temps à jouer à la Playstation avec Valentin qu’avec lui. Je n’étais pas d’accord avec ce qui s’est passé. J’ai été menacé avec un couteau par Alexandre Hart. Mais j’ai coupé les liens de Valentin pour qu’il puisse partir», a avancé Philippe C.

Entendu sur ces faits par la présidente Catherine Urbain, Alexandre Hart a soutenu que Philippe C. avait joué un rôle plus actif qu’il ne le prétend. L’accusé a minimisé son rôle. «Je n’ai pas frappé Valentin lors de cette scène. Tirer, ce n’est pas impossible. Mais je n’ai pas de souvenir», a déclaré Alexandre Hart.

Un autre témoin a encore évoqué une autre scène préalable qui s’était déroulée le 20 mai 2016 et durant laquelle Alexandre Hart et Belinda Donnay, lors d’une fête d’anniversaire, avaient attaché un de leurs amis avec des menottes. Ce garçon était fragile et influençable. Ils l’avaient forcé à boire, avaient lancé des aliments en sa direction et l’avaient forcé à manger son propre vomi. «C’est Alexandre Hart qui décidait de ce qu’il fallait faire. C’était lui le leader dans cette histoire. Par peur de représailles, je n’ai pas osé m’opposer à lui», a précisé le témoin.

Une jeune femme qui avait aussi assisté à cette soirée d’anniversaire a ajouté que Belinda Donnay avait cuisiné un cake au chocolat, avec des cachets écrasés dedans. Seul le jeune homme ciblé par les sévices en avait mangé. Il avait ensuite été obligé de se déshabiller pour aller dans le jardin et y rester 15 minutes dans le froid. L’ensemble de la scène a duré neuf heures. «Sous les ordres de Belinda, ils lui ont ensuite lancé de l’eau, des œufs et de la farine», a affirmé le témoin.