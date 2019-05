EN IMAGES | Quinze photographies noir et blanc de la 40e édition des 20km de Bruxelles

La 40e édition des 20km de Bruxelles était organisée ce dimanche matin dans les rues de la capitale. Plus de 40 000 coureurs de 137 nationalités différentes étaient sur la ligne de départ. On revient en images et en noir et blanc sur cette course.

Après le coup de départ donné à 10h00 précise par le roi Philippe, c'est une vague de 40 000 coureurs qui s'est élancée dans les rues de Bruxelles depuis le parc du parc du Cinquantenaire pour la 40e édition des 20km de Bruxelles. Comme chaque année, l'épreuve bruxelloise a offert son lot d'émotion aux participants. Derrière les visages connus qui ont très vite distancé le peloton, il y avait surtout une vague d'annonyme, seuls face à eux même et au chrono. Si une fois de plus, l'impitoyable chaussée de Tervuren afait des victimes, la majorité des partants a pu rejoindre dans les temps l'autre côté de l'arche du Cinquantenaire.

Valentin Poncelet l'a emporté en 1h00:34, devant Nick Van Peborgh (1h02:31) et Justin Mahieu (1h02:42).Chez les dames, Alexandra Tondeur, 32 ans, s'est imposée en 1h13:04, devant Amélie Saussez (1h14:16) et Hélène Depoorter (1h17:41). Elle s'adjuge ainsi les 20 km de Bruxelles pour la deuxième année d'affilée.