Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Le président de l'organisation de jeunesse du PTB nous parle d'engagement et de radicalité, Le conservatoire et la salle de concert en pleine construction sur le site de l'ancien Grand Manège à Namur, Les frères Dardenne espèrent une troisième Palme d'or à Cannes pour "Ahmed"... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 20 mai.

1

Les étudiants PTB ravis de voir descendre les jeunes en rue

Les partis ont tous leur organisation de jeunesse politique. Jeunes cdH, Écolo J, MJS, etc. En cette fin de campagne, nous avons choisi de nous concentrer sur ces jeunes pousses.

Au PTB, le mouvement étudiant s’appelle Comac. Son président, Max Vancauwenberge parle d’engagement, de radicalité, de relier étudiants et travailleurs.

+ INTERVIEW | Les jeunes présidents de parti sur le gril: pour les étudiants PTB, «l’engagement rend optimiste»

2

Benoît Lutgen: «L’Europe doit être plus protectionniste»

Nous avons interrogé cinq candidats luxembourgeois à l'Europe. Parmi ceux-ci, Benoît Lutgen est le seul qui a une chance de devenir européen puisqu’il est tête de liste. Il devrait succéder au Bertrigeois Claude Rollin. Toutefois, sa place dans l’hémicycle européen dépendra du score que fera notamment le PTB hors de notre province.

La tête de liste cdH nous donne sa vision de l'Europe.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

L’Union Européenne face au casse-tête du Brexit

Le rejet est catégorique: les députés britanniques ne veulent décidément pas de l’accord de divorce négocié entre Theresa May et Bruxelles, balayé à trois reprises. À court terme, les instances européennes devraient pâtir de l’instabilité liée au Brexit.

+ L’UE face au casse-tête du Brexit

4

L'espace Rogier est en construction à Namur

Le futur écrin du CAV&MA, le conservatoire et la salle de concert de musique ancienne, est en construction. Un défi acoustique qui devrait faire du bruit.

La salle de concert fait 14 m de haut, d’une structure en béton aux hautes performances acoustiques.

+ Le Grand Manège franchit la mue du son

5

Les Dardenne espèrent une 3e Palme : «À Cannes, ça passe ou ça casse»

Ce lundi à 16 h, Jean-Pierre et Luc Dardenne présenteront Le jeune Ahmed, le film qui leur permettra, peut-être, de rentrer dans l’histoire du festival de Cannes en remportant une troisième Palme d’or. Interview.

+ FESTIVAL DE CANNES | Vers une troisième Palme d’or pour les Dardenne?

6

Thiam réussit son retour: «Les études, c'est aussi un long combat»

Neuf mois après le Mémorial Van Damme, Nafissatou Thiam a retrouvé le chemin de la compétition. Comme prévu, elle a pris part, samedi, aux intercercles d’Elite Francophone sur la piste de la RUSTA, à Gaurain-Ramecroix. Du coup, il y a eu une effervescence inhabituelle dans l’enceinte tournaisienne.

+ Nafissatou Thiam: «Au-delà de mes espérances»

7

Parc de la Halette rénové: fini d’avoir peur de s’y promener

Un vent de fraîcheur vient de souffler sur le parc de la Halette, qui a enfin fière allure après une rénovation minutieuse. Nouveaux jeux pour enfants, avec du mobilier urbain nouvelle génération, de grands pots colorés contenant des plantes aromatiques, un espace pour ados, etc.

Entièrement repensé, le parc est plus aéré, ce qui devrait permettre le retour des familles, des personnes plus âgées qui n’osaient plus emprunter cet espace devenu au fil des années propice aux délits.

+ Hannut: déserté par les riverains, le parc de la Halette va enfin revivre

8

Dernière ligne droite pour Sylvia Huang au Concours reine Élisabeth

C’est la dernière ligne droite, mais quelle ligne! De ce lundi 20 mai jusqu’au samedi 25, les douze violonistes finalistes du Concours reine Élisabeth vont s’affronter sur la scène du Palais des Beaux-arts à Bruxelles. Avec dès ce soir le passage de Sylvia Huang, la jeune candidate belge.

+ Concours Reine Élisabeth: le grand soir pour Sylvia Huang

9

Un potager en harmonie avec la nature

Laurence anime des ateliers en permaculture à l’Incredible Oasis, à LLN. Elle enseigne une façon de jardiner qui s’inspire de la nature. La séance débute par une séance de méditation. Chaque participant est invité à réfléchir à la place qu’il occupe dans son potager. Reportage.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Un fauconneau va prendre son envol à Dottignies

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas nécessairement dans la vie du couple de faucons pèlerins, nichés depuis 4 ans en haut du clocher de l’église de Dottignies. Si en 2018, il a donné naissance à quatre fauconneaux, cette année, seul un oisillon a pointé le bout de son bec hors d’un œuf.

+ «2:2», le 10e fauconneau de Dottignies