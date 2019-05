Pour Donald Trump, si Téhéran «veut se battre», ce sera «la fin officielle de l’Iran»

Le président américain a menacé l’Iran de destruction en cas d’attaque contre des intérêts américains, alors que les relations entre Téhéran et Washington sont extrêmement tendues depuis le rétablissement des sanctions économiques américaines en novembre dernier.

«Si l’Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l’Iran. Plus jamais de menaces à l’encontre des Etats-Unis», a lancé dimanche Donald Trump sur Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!