Météo - Bancs de brouillard généralisés en matinée, grisaille accompagnée de bruines ensuite

(Belga) Lundi, le temps sera gris et brumeux, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Quelques faibles précipitations intermittentes sont possibles par moments, mais le temps sera souvent sec. En fin d'après­-midi, l'est et le nord­-est connaîtront des éclaircies mais aussi un risque d'averse. Les maxima iront de 12° au littoral à 18° en Campine, sous un vent modéré de nord-ouest.

L'IRM lance par ailleurs un avertissement jaune qui prévaut de 05h00 à 10h00. Des bancs de brouillards pourront limiter la visibilité sur de nombreuses régions (à moins de 500 mètres en général). Surtout localement en Ardenne, des visibilités inférieures à 200 mètres sont attendues. Durant la nuit, de nombreux champs de nuages bas seront encore bien présents ainsi que de la brume et du brouillard, principalement sur le relief. Un peu de bruine ou de faibles pluies sont également possibles, avec des maxima compris entre 8° et 12°. Mardi, il y aura d'abord de faibles précipitations et ensuite quelques éclaircies, sous des maxima oscillant entre 13° et 19°. (Belga)