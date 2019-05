Euroligue - Le CSKA Moscou champion d'Europe pour la 8e fois de son histoire

(Belga) Le CSKA Moscou, finaliste l'an passé, est devenu champion d'Europe en s'imposant en finale de l'Euroligue de basket (messieurs) face à Efes Istanbul dimanche à Vitoria en Espagne devant plus de 13.000 spectateurs.

Les Moscovites se sont imposé 91-83 (mi-temps: 44-42) après avoir sorti le Real Madrid, tenant du titre en demi-finales vendredi. Pour sa 14e finale de la compétition reine du basket européen, le CSKA Moscou décroche un 8e titre européen (dont 4 entre 1961 et 1971) et se rapproche ainsi du record du Real Madrid (10). Cory Higgins et Will Clyburn, élu MVP, ont tous les deux inscrits 20 points. Le Français Nando De Colo a ajouté 15 unités. Les Moscovites sont coachés par Dimitrios Itoudis. Du côté d'Istanbul, les 29 unités de Shane Larkin n'ont pas suffi. Efes Istanbul avait créé la sensation en éliminant le Fenerbahçe Istanbul dans l'autre demi-finale, pour accéder à sa première finale. Dans le match pour la troisième place, le Real Madrid a battu Fenerbahce 94 à 75 avec 23 points dont un 11/11 à deux points, de Gustavo Ayon (11 rebonds). Le club russe est de loin le plus régulier des années 2000 avec 16 participations au Final Four lors des 17 dernières éditions (dont les 8 dernières). Mais son taux de réussite y était plutôt faible au point de s'être collé une image de "looser". Le CSKA a maîtrisé la finale. En tête de 14 points en première période, il a été un peu ballotté au retour des vestiaires lorsque Istanbul est passé devant pour la seule fois du match (45-44). Mais les Moscovites ont reconstitué rapidement un petit matelas d'avance qu'ils ont conservé sans trop trembler jusqu'à la fin. (Belga)