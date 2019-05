Près de cent interventions en raison des intempéries dans la zone Val de Sambre

Les pompiers de la zone Val de Sambre ont dû réaliser près de cent interventions dimanche en raison des intempéries, a indiqué leur chef de corps, Marc Gilbert.

La majorité des appels est venue de la commune de Jemeppe-sur-Sambre et en particulier du village de Spy. Sombreffe n’a pas non plus échappé aux fortes pluies.

Les secours ont notamment dû intervenir pour désengorger des routes inondées par des coulées de boue et de débris provenant des champs. La E42 a même été touchée.

Des avaloirs ont également été bouchés et des caves inondées dans les zones habitées.

«La situation est maintenant sous contrôle, mais nos hommes sont encore à pied d’oeuvre», a précisé le colonel Gilbert vers 22h00.