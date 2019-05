Le débrief sportif du week-end: Kompany à Anderlecht, le Standard en Europe, Thiam à la fête et victoires belges aux 20 km de Bruxelles

Les coureurs des 20 km de Bruxelles, Vincent Kompany, Nafissatou Thiam et Obbi Oulare ont fait l’actualité sportive du week-end. Belga - Photo News

Entre le retour de Vincent Kompany à Anderlecht et la fête populaire des 20 km de Bruxelles, le week-end a été marqué par de nombreuses informations sportives. Retour ce qui a fait, entre autres, l’actualité des deux derniers jours.

Vincent Kompany de retour à Anderlecht comme «joueur-manager»

Surprise! Le prochain club de Vincent Kompany sera... Anderlecht! Et il ne revient pas que comme joueur, mais aussi comme «manager».

D1A: le Standard européen, Antwerp barragiste, Anderlecht 6e

Si le Standard a finalement décroché la 3e place qualificative pour l’Europe, c’est en partie grâce aux Brugeois. Les Anderlechtois, eux, terminent la saison à la 6e place et peuvent dire définitivement adieu à l’Europe pour la première fois depuis 55 ans.

Footgate: Dejan Veljkovic «veut bien tout déballer, mais pas maintenant»

Un des avocats de l’agent de joueurs Dejan Veljkovic, qui s’est engagé envers la justice à lui révéler tous les dessous du footgate dont il a connaissance, en échange d’une sanction pénale allégée, a une nouvelle fois expliqué devant la Cour d’appel de la Commission des litiges de l’Union belge que son client ne pouvait dans ce contexte lui faire aucune révélation.

Mercato: la Bundesliga toujours plus belge

À peine la Bundesliga vient-elle de sacrer le Bayern Munich que ses joueurs pensent déjà à la saison prochaine. Outre Thorgan Hazard qui a confirmé qu’il quittait le Borussia Mönchengladbach pour le Borussia Dortmund, Dedryck Boyata a annoncé qu’il rejoignait le Hertha Berlin.

Victoires belges aux 20 km de Bruxelles

Les Brabançons Valentin Poncelet et Alexandra Tondeur ont remporté la 40e édition des 20 km de Bruxelles, dont le départ a été donné par le Roi Philippe.

PHOTOS | Nafissatou Thiam réussit sa rentrée à Gaurain-Ramecroix

Nafissatou Thiam a effectué une rentrée en compétition réussie à l’occasion des intercercles féminines d’élites LBFA qui se sont déroulés à Gaurain-Ramecroix, près de Tournai.

VIDÉOS | Un triplé historique pour Manchester City

Avec Vincent Kompany, capitaine durant les 90 minutes et Kevin De Bruyne, buteur, Manchester City a gagné la Coupe d’Angleterre haut la main en ne faisant qu’une bouchée de Watford en finale, ce samedi, à Wembley.

Les Red Lions reprennent la tête de la Pro League

Les Red Lions, champions du monde en titre et N°1 au classement mondial, ont emporté leur 6e match de la Hockey Pro League (0-4) face à la Grande-Bretagne (FIH 7), ce dimanche, à Londres.

VIDÉO | Giro: Primoz Roglic prive Victor Campenaerts de la victoire dans le chrono

Victor Campenaerts, contraint de changer de vélo à 1.500m de l’arrivée, a été battu par Primoz Roglic à l’arrivée de la 9e étape du Tour d’Italie disputée sous la forme d’un contre-la-montre de 34,8 km, ce dimanche, à Saint-Marin.

200m brasse: Fanny Lecluyse réussit le minimum pour les JO

Fanny Lecluyse a réussi le minimum sur 200m brasse pour les Jeux olympiques de Tokyo, ce dimanche, lors de séries des championnats de Belgique en grand bassin, à Anvers.

Marc Marquez creuse l’écart au championnat

Marc Marquez (Honda) a remporté le GP de France devant les Italiens Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci (Ducati), se donnant un peu d’air au classement provisoire du championnat du monde.

VIDÉO | Deontay Wilder conserve sa ceinture grâce à un KO éclair

Il ne fallait pas rater le début du combat entre Deontay Wilder et Dominic Breazeale: le champion WBC des poids lourds de boxe a mis KO son compatriote dès la première reprise avec une droite fulgurante, ce samedi à New York.

VIDÉOS | NBA: Golden State fonce vers sa 5e finale de suite

Golden State a pris son temps et a souffert, mais le double champion NBA en titre a renversé Portland dans sa salle (110-99) et n’a plus besoin que d’une victoire pour disputer sa cinquième finale consécutive.

