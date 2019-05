ATP de Rome: Nadal gagne son 9e titre contre Djokovic

Rafael Nadal a remporté le tournoi Masters 1000 de Rome pour la neuvième fois de sa carrière en battant le N.1 mondial Novak Djokovic 6-0, 4-6, 6-1 en finale, dimanche.

A une semaine du début de Roland-Garros, le roi de la terre battue remporte son premier titre de la saison, le 81e de sa carrière, dont 34 en Masters 1000.

L’Espagnol devient au passage le recordman de titres dans cette catégorie, puisqu’il était auparavant à égalité avec Djokovic avec 33 trophées chacun.

Absolument impeccable dans le premier set, conclu sur un 6-0 qui n’avait jamais été vu lors des 54 premières confrontations entre les deux hommes, Nadal a laissé un petit espoir au N.1 mondial en se montrant un peu moins impitoyable lors de la deuxième manche.

L’Espagnol a, en effet, laissé filer plusieurs balles de break, permettant à Djokovic de conclure 6-4 à sa deuxième balle de break du match seulement.

Mais dans le troisième set, Nadal a de nouveau accéléré et Djokovic, qui avait dû longuement batailler en quart de finale contre Del Potro puis en demi-finale contre Schwartzman, a nettement cédé (6-1).

