VIDÉOS | Axel Witsel à Thorgan Hazard: «Dépêche-toi, on a vraiment besoin de toi!»

À peine la Bundesliga vient-elle de sacrer le Bayern Munich que ses joueurs pensent déjà à la saison prochaine. Et parmi eux, Axel Witsel qui a hâte d’être rejoint à Dortmund par Thorgan Hazard.

+ VIDÉOS | Le Bayern Munich s’offre un 7e titre consécutif, Dortmund et Witsel s’imposent pour du beurre

Bien que l’accord entre Thorgan Hazard et le Borussia Dortmund ait été rendu public il y a quelques jours, le frère d’Eden Hazard a confirmé, ce samedi, qu’il avait hâte de rejoindre le BVB où il retrouvera un autre Diable rouge, Axel Witsel.

«On (Axel Witsel et moi) est en contact. C’est un joueur avec qui je parle régulièrement. Il sera là pour m’aider la saison prochaine, a déclaré Thorgan Hazard au micro d’«Eleven Sports» après le match qui opposait son club, le Borussia Mönchengladbach, au... Borussia Dortmund. Il ne fallait pas qu’il (Axel Witsel) me motive pour venir. Quand un club comme le Borussia Dortmund te veut, il n’y a pas besoin d’une motivation supplémentaire. C’est néanmoins bien qu’il y ait quelqu’un que je connais dans le vestiaire. J’espère que mon intégration se passera bien mais je pense qu’il n’y aura pas de souci.»

Également interrogé par «Eleven Sports» après le match d’hier, Axel Witsel a confirmé qu’il avait eu une petite discussion avec Thorgan Hazard avant que celui-ci ne s’engage avec le Borussia Dortmund.

«Je lui ai simplement dit que notre style de jeu lui convenait, se souvient l’ancien joueur du Standard. C’est quelqu’un qui aime toucher le ballon, qui aime combiner et ça, c’est vraiment dans notre ADN. Je suis certain qu’il a eu d’autres offres. Mais je lui ai dit qu’il connaissait bien le championnat allemand qui n’est pas un championnat facile. Je lui ai dit: «Dépêche-toi de venir car on a vraiment besoin de toi!»»