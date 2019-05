Suivez Fize - Ethe en direct vidéo

Nous sommes à nouveau en direct sur Facebook ce dimanche pour vous faire vivre Fize-Ethe, décisif pour la montée en nationale.

Cela devient tout doucement une bonne habitude: depuis deux semaines, on s’est lancé dans une expérience inédite dans le petit monde du foot régional. Depuis le terrain, équipé d’un smartphone, écouteurs vissés sur nos oreilles, on filme un match qui est à l’affiche en direct. Avec des commentaires comme si vous étiez au bord du terrain. Après Geer-Jehay et Givry-Verlaine qui ont tout deux cartonné sur nos pages Facebook, nous serons ainsi à Fize-Ethe.

Fize-Ethe, en foot amateur, c’est le match à ne pas louper ce dimanche à 15h. En jeu, une place en finale du tour interprovincial et donc une montée en D3 amateurs. Compositions des équipes, actions seconde par seconde, ambiance sur place: on vous dira tout de cette rencontre qui promet entre Liégeois et Luxembourgeois. Le tout sera diffusé à la fois sur la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme, mais aussi sur Alsports, soit la page de nos collègues luxembourgeois.