Liège: la clinique du MontLégia fonctionnelle à partir de février 2020

Les travaux de construction et d’aménagement de la future clinique du MontLégia, à Liège, seront achevés pour le 31 octobre 2019. Suivra une période d’essais jusqu’au transfert du matériel qui débutera le 27 janvier 2020, a annoncé dimanche Alain Javaux, directeur général du groupe CHC, à l’occasion de la journée «Chantiers ouverts».

Le chantier entamé en juin 2014 visait à rassembler sur un même site les trois structures hospitalières actuelles du CHC, à savoir les cliniques Saint-Joseph, de l’Espérance (Montegnée) et Saint-Vincent (Rocourt).

Suivra une période d’essais afin de rendre l’hôpital fonctionnel jusqu’au 26 janvier 2020. Le matériel des trois structures sera ensuite acheminé vers le nouvel établissement dès le 27 janvier.

«Le transfert devra être fini pour le déménagement des patients, qui se fera à l’aide d’ambulances et de véhicules adaptés, durant le week-end des 15 et 16 février et ce, pour les trois sites. Les dates ont été fixées jeudi dernier en concertation avec la société canadienne HCR qui a remporté le marché public pour réaliser les opérations de déménagement», explique le directeur général.

Quelque 700 patients doivent être transférés.