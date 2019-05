VIDÉOS | Les candidats namurois face à nos mots-clés: «Hôpitaux»

La situation des hôpitaux n’est pas simple. Difficile de concilier l’amélioration des soins de santé et l’équilibre financier. L’heure est aux fuions et au travail en réseau.

Entre fusion et compression de coûts, les hôpitaux aux urgences?

Fusion, c’est le mot qui revient le plus dans la bouche des candidats quand on évoque la situation des six sites hospitaliers qui se répartissent sur le territoire de la province de Namur. La nécessité est admise par tous: les rapprochements sont nécessaires dans un contexte de réorganisation et de rationalisation de l’offre, mais ils ne vont pas toujours de soi. A côté du CHU UCL Namur, qui regroupe Mont-Godinne, Ste-Elisabeth et la clinique de Dinant, le CHR Namur et Val de Sambre et la clinique mutuelliste de Bouge ont échoué dans leur tentative de fusion. Mais tout n’est pas perdu, observent les candidats. Une dynamique de réseau se met en place à l’échelle de la province de Namur: les hôpitaux sont condamnés à s’entendre pour répondre aux défis du 21e siècle.

Quant aux patients, ils ne doivent pas faire les frais de ces réformes. Pour eux, l’accès aux soins passe par l’existence d’une médecine de proximité bien structurée, celle des médecins généralistes.

